Inserita in Politica il 30/10/2024 da Patrizia Carcagno TRAPANI - 100 passi verso il 21 marzo Il 21 marzo 2025, Trapani ospiterà la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un evento promosso da Libera e Avviso Pubblico. Questa giornata, che coincide con il primo giorno di primavera, vuole ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnovare l´impegno nella lotta alla criminalità organizzata e corruzione.



In vista del corteo nazionale che Venerdì 21 attraverserà le strade di Trapani, si è tenuto oggi, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, un primo incontro, il primo dei “cento passi verso il 21 marzo 2025”, che ha visto la partecipazione di Don Luigi Ciotti, coordinamento Sicilia e Trapani per “Libera, Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE MAFIE”, del Prefetto Daniela Lupo, dei vertici delle Forze di Polizia, del Comune di Trapani, dei dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Trapani e alcuni familiari di vittime della mafia.



La Sicilia, e in particolare Trapani, rappresentano un territorio carico di storia e cultura, ma anche di sfide significative. La Giornata del 21 marzo 2025 si inserisce in un percorso che, a partire da oggi, continuerà a mobilitare le coscienze e a promuovere l´impegno sociale insieme a migliaia di cittadini e centinaia di realtà sociali.

La XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno sarà un momento di grande significato, un abbraccio collettivo ai familiari delle vittime e una ferma promessa di non arrendersi nella lotta per un’Italia migliore, più giusta e libera dalla mafia.