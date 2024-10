Inserita in Salute il 24/10/2024 da Patrizia Carcagno l ruolo dell’intelligenza artificiale in medicina: la conferenza dell’Ammi Si terrà martedì 29 ottobre alle ore 17, presso la sala conciliare del Palazzo del Governo a Trapani, la conferenza sul tema “Il ruolo dell’intelligenza artificiale in sanità e in medicina: vantaggi, limiti e rischi nella pratica clinica, nella ricerca e nell’organizzazione dei servizi”, organizzata dall’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) sezione di Trapani.



L’evento, di grande attualità, esplorerà l’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sul settore sanitario, con un focus sulle sue applicazioni nella diagnosi, nel trattamento delle malattie, e nell’organizzazione dei servizi sanitari. Tra i relatori, il Dott. Riccardo Rizzo, ricercatore del CNR; il Prof. Giuseppe Marceca, medico legale dirigente generale medico della Polizia di Stato a.r.; e il Dott. Francesco Lucido, responsabile dell’Osservatorio Infanzia e Adolescenza dell’ASP di Trapani. A moderare l’incontro sarà il Dott. Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani.



La Dott.ssa Maria D’Amico, presidente dell’AMMI sezione di Trapani, ha commentato: “L’intelligenza artificiale è già parte della nostra quotidianità e sta iniziando a rivoluzionare anche il settore medico. Attraverso questa conferenza, vogliamo sensibilizzare i professionisti della salute e il pubblico sui vantaggi e sui rischi legati all’uso dell’IA, affinché possa essere integrata in modo consapevole nella pratica clinica. Il potenziale di questa tecnologia è immenso: dall’analisi dei dati alla personalizzazione delle cure, l’IA può davvero migliorare la vita dei pazienti e ridurre i costi sanitari. Tuttavia, è importante discutere anche dei limiti e delle sfide etiche, affinché i progressi siano utilizzati in modo responsabile”.



L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire come l’IA stia trasformando il settore medico, con prospettive innovative per diagnosi più precise, terapie personalizzate e un miglioramento complessivo dell’assistenza sanitaria.



L’evento è aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di esperti che condivideranno il proprio sapere e le esperienze concrete in questo campo in rapida evoluzione.