Inserita in Tempo libero il 17/10/2024 da Patrizia Carcagno ANAS PUGLIA- IMPRO FANTASTICHE E DOVE TROVARLE SABATO 19 OTTOBRE due grandi eventi promossi dalla rete Anas



Il primo evento sarà alle ore 21:00 presso la sede regionale di Anas in via N. Colajanni 27 dove l’APS TEATRO IRREGOLARE presenta



"IMPRO FANTASTICHE E DOVE TROVARLE."



Vi imbatterete in draghi, maghi e strambi regni incantati, inediti supereroi, con i loro altrettanto inediti superpoteri.



🪄Qui, con un colpo di bacchetta magica (o di superpoteri mal gestiti), creeremo mondi fantastici e rocambolesche avventure, tutte rigorosamente improvvisate. I nostri eroi senza copione dovranno affrontare pericoli imprevisti, nemici terribili e, soprattutto...i vostri inaspettati suggerimenti !



SI RICORSA DI EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE .