Inserita in Politica il 16/10/2024 da Patrizia Carcagno Sicurezza sul lavoro, “le aziende di Trasporto Pubblico Locale Segesta Autolinee, Sicilbus e Autoservizi Russo, non rispettano i tempi di pausa degli autisti, tutto a rischio dei lavoratori e degli utenti” “I turni di lavoro degli autisti di Segesta Autolinee, Sicilbus e Autoservizi Russo, non rispettano la normativa contrattuale e di legge sui tempi di guida, percorrenza e riposo. Le aziende infatti continuano a predisporre turni con orari di servizio decisamente superiori a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria e alle normative di settore, confermando così ancora una volta un modo di ‘fare impresa’ che non si cura di guardare alla tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza”. Ad affermarlo è Davide Traina segretario regionale Fit Cisl Sicilia. “ A conferma – spiega Traina – ci sono i verbali dalla polizia stradale nei confronti di due lavoratori proprio con la motivazione del mancato rispetto della pausa di guida. Nello specifico i due autisti aveva effettuato una guida superiore alle 4 ore e 30 minuti senza effettuare una pausa di 45 minuti”. La Fit Cisl continua “torniamo a chiedere alle aziende Segesta Autolinee, Sicilbus e Autoservizi Russo, di rimodulare con effetto immediato tutti quei turni che non rispettano le normative sul rispetto dei tempi di guida, percorrenza e riposo. Infine – conclude Traina - auspichiamo che sia l’Ispettorato del Lavoro di Palermo sia il Dipartimento Regionale Infrastrutture sollecitino il rispetto delle regole per il bene dei lavoratori e dell’utenza”.