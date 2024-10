Inserita in Cultura il 15/10/2024 da Patrizia Carcagno Straordinario riconoscimento per l’enologia italiana: Marsala Heritage di Cantine Intorcia premiata con 100/100 da Wine Enthusiast Le Cantine Intorcia hanno segnato un nuovo traguardo storico per il vino italiano, ottenendo per la prima volta un punteggio di 100/100 sulla prestigiosa rivista internazionale Wine Enthusiast con il loro Marsala Heritage Riserva Vergine 1980. Questo risultato fa del Marsala Heritage l´unico vino fortificato italiano a ricevere un tale riconoscimento, elevando ulteriormente la fama del vino marsalese nel mondo.



Grazie al supporto di Vino&Design, azienda di Reggio Emilia punto di riferimento assoluto nel settore della distribuzione vitivinicola, è ora disponibile per essere apprezzato da un pubblico più ampio e specializzato, consolidandone il ruolo di ambasciatore della grande tradizione vinicola italiana, con l’inserimento anche nel catalogo di Spirits&Colori.



La recensione di Danielle Callegari, autrice del punteggio, ha esaltato la straordinaria qualità del Marsala Heritage definendolo "Oro liquido, un´esperienza sensoriale che cattura il cuore e l´anima". Queste parole riflettono la profondità, la complessità e la potenza emotiva di questo vino d´eccezione, un simbolo dell´eccellenza enologica italiana.



Un risultato che premia contestualmente il progetto "Heritage – Antologie dei Vini di Famiglia” la cui missione è promuovere il Marsala, liberandolo dalla percezione limitativa di vino da dopo pasto, dimostrandone la versatilità nell’accompagnarsi a piatti complessi.



Oltre al trionfo del Marsala Heritage 1980, le Cantine Intorcia hanno ottenuto un altro successo con il Marsala Heritage Superiore Ambra Dolce 2004, premiato con 98/100 punti. Anche in questo caso, la descrizione della Callegari è stata carica di emozione: “Un abbraccio avvolgente che potrebbe farti piangere nel momento in cui lo lasci andare”. Questo sottolinea la ricchezza sensoriale e l’intensità di un altro capolavoro firmato Intorcia.



Questi riconoscimenti rappresentano il frutto di una tradizione familiare che risale al 1930 e testimoniano la dedizione di generazioni nel valorizzare il territorio di Marsala, una terra che ha prodotto vini di qualità ineguagliabile per secoli. Le Cantine Intorcia incarnano un equilibrio perfetto tra rispetto per la tradizione e innovazione, sotto la guida di Francesco Intorcia, impegnato a portare il Marsala sulle tavole di tutto il mondo.



Con questi premi, le Cantine Intorcia consolidano la propria posizione come ambasciatrici del vino marsalese, rendendo evidente al mondo l´immensa potenzialità e versatilità di questo vino unico.



Vino & Design è un’azienda con sede a Reggio Emilia tra i principali leader del settore della distribuzione vitivinicola. Fondata nel 1999 dall’imprenditore e sommelier olandese Dick Ten Voorde rappresenta un punto di riferimento per il settore Ho.Re.Ca e per le enoteche più rinomate d’Italia grazie a un catalogo eccellente che comprende un vasto e variegato assortimento di vini pregiati provenienti da tutto il mondo. Nel 2016 l’azienda si è sviluppata creando la divisione Spirits & Colori che si dedica con molto successo alla mixology rifornendo cocktailbar e trendy loungebar.