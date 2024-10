Inserita in Politica il 11/10/2024 da Patrizia Carcagno Gamificazione e nuove prospettive lavorative: a Trapani il meeting transnazionale del Progetto Careers 4.0 Il 7 e l’8 maggio si è tenuto a Trapani, nella sede del centro di ricerca privato iInformatica, il meeting transnazionale del progetto Careers 4.0 nell’ambito del programma Erasmus+. Il progetto ha visto la partecipazione dei partner provenienti da 5 paesi dell’unione Europea: il centro di consulenza pre-universitaria CMBRAE (Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala), leader del progetto proveniente dalla Romania, la startup Progressus dalla Grecia, specializzata sviluppo delle competenze per l’integrazione nel mercato del lavoro, Qualificalia, spinoff dell’Università di Valladolid che si occupa di orientamento e formazione, l’Ente di formazione Studio Risorse da Matera e il Centro di ricerca e PMI innovativa iInformatica, che ha ospitato i partner nella propria sede della città siciliana.

Durante il meeting, i partner hanno presentato una versione iniziale della piattaforma e discusso i futuri contenuti. La piattaforma permetterà agli utenti di interagire con un chatbot e di vivere scenari virtuali e interattivi, sfruttando un approccio di Gamificazione. Attraverso queste esperienze, verrà restituito un profilo corrispondente a una delle personalità del modello RIASEC, ideato da John Holland.

Il progetto Careers 4.0 mira a sviluppare un nuovo quadro concettuale e un toolkit per le competenze professionali e le informazioni sul mercato del lavoro necessarie nel contesto dell´Industria 4.0, facendo coincidere le aspirazioni e le competenze delle persone con le opportunità di lavoro del futuro e le esigenze che si presenteranno negli anni a venire nel mercato del lavoro, stimolando la competitività, la partecipazione e il talento.

“Questo incontro a Trapani è stato fondamentale per vedere i primi risultati tangibili del progetto e definirne i futuri step. L’approccio di Gamificazione unitamente agli scenari virtuali sarà molto importante soprattutto nell’aiutare le generazioni più giovani a trovare la loro strada nel mondo del lavoro” ha dichiarato Giuseppe Oddo, CTO di iInformatica.