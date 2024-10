Inserita in Politica il 09/10/2024 da Patrizia Carcagno BAMBINI SENZA SBARRE-"LA PARTITA CON MAMMA E PAPA´" Per la prima volta, giovedì 10 ottobre Arcigay Ragusa entra nella Casa Circondariale di Ragusa insieme ad altre associazioni per la “Partita con mamma e papà”.

Un’iniziativa di “Bambini senza Sbarre” che si svolge in tutta Italia dal 2015 con l’obiettivo di offrire all3 figli3 di persone detenute la possibilità di vivere un momento di spensieratezza e di “quotidianità” con le proprie famiglie, facendo scomparire per qualche ora le mura che circondano il carcere.

Arcigay, lo ripetiamo spesso, ama abitare il margine, tutti i margini, dove si consumano nel silenzio le solitudini di tante e tanti.

Per questo siamo grat3 a Ci Ridiamo Sù per averci coinvolt3 in questa iniziativa curata con estrema sensibilità, intelligenza e passione.