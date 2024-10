Inserita in Tempo libero il 09/10/2024 da Patrizia Carcagno DALLA SICILIA A TORINO DUE ECCELLENZE SICILIANE A Dal 29 novembre al 1 dicembre all’Hotel Principi di Piemonte torna “Una Mole di Panettoni”, vetrina d’eccellenza che da oltre 13 anni riunisce a Torino per una dolcissima tre giorni i migliori lievitisti della pasticceria italiana. Anche per questa edizione la società organizzatrice Dettagli Eventi di Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano selezionerà esclusivamente artigiani che rispettino rigorose regole di qualità, ossia: l’utilizzo di lievito madre e l’esclusione di qualsiasi tipo di additivo chimico (conservanti, mono e digliceridi, emulsionanti, aromi artificiali e semilavorati).

Dalla Campania al Piemonte, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Liguria alle Marche, sono 30 i maestri lievitisti selezionati per gareggiare a una delle manifestazioni più rilevanti d’Italia dedicate al dolce natalizio. Come da tradizione, anche quest’anno il concorso nazionale dedicato al protagonista del Natale prevede tre categorie: il Miglior panettone tradizionale scuola milanese (alto senza glassa); il Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa) e il Miglior panettone creativo. I 9 vincitori verranno proclamati venerdì 29 novembre alle ore 17 presso l’Hotel Principi di Piemonte, dando la possibilità al pubblico di acquistare i panettoni che si saranno aggiudicati il podio dell´evento.

La Giuria assegnerà ai panettoni che arriveranno da tutta Italia in forma anonima un punteggio da 1 a 10, in base a vari criteri, tra cui: peso di un 1 kg (tolleranza di 100 grammi in eccesso e 50 grammi in difetto, compreso il pirottino); aspetto generale, forma, aroma, cromia, alveolatura, palatibilità, acidità, retrogusto, cottura, glassa (per quanto riguarda ilpanettone di scuola piemontese) e farcitura (per il panettone creativo).

Evento nell’evento, durante la manifestazione si svolgeranno delle degustazioni guidate al giorno, grazie alla collaborazione tra Dettagli Eventi e il Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui D.O.C.G. Il pubblico potrà degustare e acquistare al prezzo speciale di 32€ al kg il protagonista dei dolci natalizi, declinato nelle preparazioni classiche, con glassa o senza, o vestito in modo creativo. La manifestazione quest’anno sarà aperta venerdì 29 novembre dalle 16 alle 20; sabato 30 novembre dalle 10 alle 20 e domenica 1 dicembre dalle 10 alle 20.

«L’arte pasticcera regionale comincia a disegnare una nuova geografia. A ‘Una Mole di’ tutti potranno compiere un viaggio gourmet attraverso l´Italia del panettone: scoprire i segreti dei pasticceri, degustando, appagando i sensi e conoscendo da vicino il nostro ricco patrimonio agroalimentare – affermano le due fondatrici, Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano - L’obiettivo del contest è far conoscere l’eccellenza artigianale nell’arte dei grandi lievitati, mettendo a confronto le diverse culture nostrane. Il panettone ha visto una notevole espansione negli ultimi anni, attirando l´attenzione di tanti, soprattutto delle nuove generazioni. La sfida è conquistare soprattutto i giovani con l’estetica e l’alta qualità della creazione».

Anche per questa edizione sarà Charity Partner dell’evento, 1 CAFFE’ ONLUS, organizzazione senza scopo di lucro fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio, che sarà presente alla kermesse con un servizio di “Bar solidale”. Si conferma Main Sponsor di “Una Mole di Panettoni”, il Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui D.O.C.G., che con le sue bollicine incoronerà anche i vincitori del contest e silver sponsor Ecopack. Tra i partners tecnici della kermesse, che per la prima volta quest’anno vedrà la partecipazione dei talentuosi studenti dell’istituto alberghiero torinese Colombatto, ci sono invece Goeldlin e Agrimontana. L’evento è organizzato con il contributo di Ascom, della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino e provincia.