Inserita in Cultura il 08/10/2024 da Patrizia Carcagno "La scuola nel cuore": un evento di sport e comunità all´Istituto Comprensivo De Gasperi-De Vita L´Istituto Comprensivo De Gasperi-De Vita ha celebrato ieri un´importante giornata di sport e condivisione in occasione dell´evento "La scuola nel cuore", svolto presso il plesso Strasatti Nuovo. Il Dirigente scolastico, Leonardo Claudio Gulotta, ha aperto la manifestazione con entusiasmo, prendendo parte attivamente ai giochi insieme a insegnanti, alunne e alunni e genitori, in un clima di festa che ha coinvolto anche i nonni, insieme ai quali si è tifato per i vari team.

Le squadre, composte dagli alunni con i papà si sono sfidate in un torneo di calcetto e le alunne insieme alle mamme in un torneo di pallamano. Alla fine i partecipanti sono stati premiati con degli attestati di partecipazione.

L´evento si colloca pienamente nella visione educativa dell´Istituto, presentata all´inizio dell´anno scolastico, volta a promuovere un forte legame tra scuola e famiglia, e a rafforzare il senso di comunità. Le famiglie delle alunne e degli alunni hanno risposto con grande partecipazione, apprezzando l´impegno della scuola ad aprirsi al territorio e a creare occasioni di incontro e socializzazione.

"La scuola nel cuore" è stato più di un semplice evento sportivo: è stata un’iniziativa dalla forte valenza educativo-didattica oltre che un´opportunità per costruire legami, divertirsi e valorizzare l´importanza dell´attività fisica, della collaborazione e dell´unità.

Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, ma anche al corpo docente e al personale dell´Istituto per l´organizzazione e la dedizione dimostrata.

L’Istituto Comprensivo De Gasperi-De Vita afferma il Dirigente Gulotta: “Continuerà a lavorare affinché questi momenti di condivisione diventino sempre più frequenti, fortificando il legame tra scuola e comunità, in un percorso educativo aperto e inclusivo”.