Inserita in Politica il 07/10/2024 da Patrizia Carcagno Pantelleria, Unipant: incontro sul Progetto Erasmus+ riservato all’educazione agli adulti e ai viaggi studio all’estero Lunedì 14 ottobre alle ore 17.00 presso il CCVG Mentre mancano ancora circa due settimane alla scadenza del Bando per ricevere nuove proposte per le attività didattiche che si avvieranno nel 2024-25 (qui il bando: https://www.unipant.it/2024/09/25/ecco-il-bando-unipant-per-proporre-nuove-attivita-didattiche-per-lanno-accademico-2024-25/) e l’Università Popolare di Pantelleria – UNIPANT avvia un altro importante progetto europeo.



Lunedì 14 ottobre alle ore 17.00 presso il Centro Culturale Giamporcaro in Via Manzoni a Pantelleria, ci sarà infatti una interessante conferenza con la D.ssa Mariella Ciani, Vicepresidente UNIEDA, Associazione Nazionale delle Università Popolari a cui l’Unipant è affiliata, Presidente dell’Associazione Brainery Academy di Udine e Ambasciatrice Erasmus+.



Nell’ambito dell’educazione degli adulti, il programma Erasmus+ incoraggia l’aggiornamento del personale all’estero, l’ospitalità di esperti, viaggi educativi individuali e di gruppo per discenti adulti con qualifiche deboli, e progetti di cooperazione tra diversi Paesi per innovare i processi, migliorare la preparazione degli educatori e innalzare la qualità dell’offerta formativa.



La D.ssa Ciani illustrerà le possibilità offerte alle Università Popolari (e agli eventuali partner), dal progetto Erasmus+, mettendo a disposizione la propria pluriennale esperienza in ambito europeo e la conoscenza di specifici ambiti tematici in cui le organizzazioni possono cimentarsi per avviare collaborazioni e confronti internazionali.



Sono stati invitati, oltre le scuole dell’isola, tutti i soci Unipant, i Circoli, lo stesso Giamporcaro, il Commissario del Parco Nazionale, Italo Cucci, e l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore Pineda.