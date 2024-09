Inserita in Salute il 24/09/2024 da Patrizia Carcagno Anas ha garantito 13 interventi nella tre giorni di eventi con tempestivi trasferimento al pronto soccorso dell´ospedale

Conclusa la tre giorni della notte piccante la presidenza provinciale di Anas Sanità odv Catanzaro( Associazione Nazionale di Azione Sociale ) traccia un bilancio dell´assistenza sanitaria garantita con i propri affiliati all’interno del perimetro dove si è svolta la manifestazione. Il sodalizio è stato presente con 4 ambulanze unità mobili di Soccorso ( Tipo A ), Medico , Infermiere e personale soccorritore in ogni postazione , dislocate a , piazza prefettura , piazza duomo , piazza Roma e Via Jannoni , e 2 automediche per interventi all’interno del centro storico. In particolare, sono stati eseguiti 13 interventi di cui 9 trattati sul posto con codici minori e tre trasferimenti al pronto soccorso dell’azienda Dulbecco di Catanzaro in codice giallo . La Presidenza Provinciale di Catanzaro coglie l’occasione per ringraziare tutti gli operatori Sanitari e personale Soccorritore in servizio nella tre giorni per l’impegno e la professionalità che hanno dimostrato nell’espletamento delle proprie funzioni e per l’assistenza che sono riusciti a garantire all’utenza .

Si ringrazia inoltre gli affiliati ;



Ass.Catanzaro Marina soccorso ODV

APS Madonna dei Cieli Coop. Soc.

Ass. Croce Di Mira ODV

Ass. GOSPA ODV

Ass. Nuova Croce Azzurra ODV

Ass. Centro Soccorso Italia ODV



che hanno messo a disposizione Ambulanze , mezzi e personale .

Ringraziamo inoltre la C.O. del 118 capitanata dal Dr Francesco Andreacchi Direttore Area Sud Suem 118 per l’impeccabile Coordinamento e gestione dei soccorsi , il comando provinciale dei Vigili del Fuoco , le Forze dell’ordine tutte , e il Comando della Polizia Municipale , che ha gestito egregiamente la viabilità su tutto il perimetro garantendo il normale scorrimento stradale ai mezzi di soccorso .



L’A.N.A.S. è una associazione laica che opera su tutto il territorio nazionale sin dal 2008; è strutturata in articolazioni territoriali con presidenze regionali, provinciali e zonali distribuite in maniera capillare su tutta la Penisola, e conta 674 sedi , ed a oggi circa 130.000 associati grazie alle 1300 strutture affiliate.



La soddisfazione oggi della nascita della Presidenza Provinciale A.N.A.S. ( Associazione Nazionale di Azione Sociale ) a Catanzaro , e la nascita di una rete sul territorio che si sta radicando sempre piu in maniera capillare , incentiva ancor di più I nostri operatori associati che si spendono, infatti, quotidianamente con grande passione e energia nell’aiutare il prossimo , nella convinzione della tutela dei valori etici e morali sottesi alla immagine del nostro Paese in Europa e nel Mondo.