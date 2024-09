Inserita in Tempo libero il 19/09/2024 da Patrizia Carcagno Festa! Il primo meeting dei festival Arci a Salemi (Trapani) Il 27 e 28 settembre a Salemi, in provincia di

Trapani, si terrà Festa!, il primo meeting dei festival promossi da comitati e circoli

Arci in tutta Italia, per una due giorni di dibattiti, seminari ed eventi.

Nel piccolo centro siciliano, dove è attivo da anni il circolo Peppino Impastato,

importante presidio di socialità e cultura, saranno circa ottanta i festival presenti, tra

quelli promossi dalla rete Arci e i festival ospiti.

Festa! è un momento importante che l’Arci promuove per affrontare alcune questioni

legate all’organizzazione e alla promozione di un festival, soprattutto in termini di

accessibilità.

L’accesso alla cultura e agli eventi di spettacolo dal vivo è sempre più condizionato

dall’innalzamento spropositato dei costi dei biglietti. Di fronte a questa tendenza

globale, esplosa soprattutto dopo la crisi pandemica, l’Arci propone un’offerta

culturale, indipendente, accessibile e popolare, con una platea di più di 120 festival in

tutta Italia che spaziano da programmi di caratura nazionale e internazionale, a

progetti originali che contribuiscono ad animare piccoli paesi ed aree interne, fino

alle forme più popolari, che riescono a costruire spazi di aggregazione durante buona

parte dell’estate e che spesso sono anche luoghi di attivismo politico.

I festival nella proposta Arci sono feste di condivisione culturale, modi di

reimmaginare i modi di abitare le città e i paesi, pratiche politico culturali che

interrogano i fenomeni complessi che attraversano la società e provano a reagire.

Tra i temi al centro della due giorni di discussione ci sono la sostenibilità ambientale,

l’attraversabilità degli spazi, i safe space, con l’obiettivo di produrre un manifesto di

valori comuni dei festival Arci.

Partecipano, tra gli altri, Oliviero Ponte di Pino, giornalista teatrale e vicepresidente

di Trovafestival, Silvia Tarassi, coautrice del libro I festival diffusi, Davide Poliani,

giornalista di Rockol, e organizzatori e direttori di festival Arci, come Jazz is dead

di Torino, Ferrara sotto le Stelle, Montagnola Republic di Bologna, Je t’aime di

Ufficio Stampa ARCI APS

06.41609267-68 |

ufficiostampa@arci.it

Valerio Bianchi

320.0885573

Alessandra Vacca

347.7258965 | vacca@arci.it

Padova, Roma incontra il mondo e Stella Rossa Fest di Firenze. Partecipano inoltre

diversi festival siciliani tra cui Sponde Sonore, Ypsigrock, Sicilia Queer FilmFest.

L’evento prevede anche una serie di concerti ed esibizioni nel centro di Salemi e

presso il circolo Peppino Impastato.

Festa! è promossa da Arci nazionale, in collaborazione con Arci Sicilia, CPI,

Keepon, A Sud e si tiene nell’ambito di EcoRoutes, programma TOCC, Transizione

degli organismi culturali e creativi, del Ministero della Cultura e con il contributo di

Froneri.