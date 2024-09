Inserita in Politica il 19/09/2024 da Patrizia Carcagno IL BLUE SEA LAND SBARCA A SIRACUSA PRESENTE ALLO STAND DEL DIPARTIMETO PESCA MEDITERRANEA PER LA MANIFESTAZIONE “DIVINAZIONE” DURANTE IL G7 DAL 21 SAL 29 SETTEMBRE 2024 Per l’anno 2024 le attività convegnistiche e di divulgazione scientifica, che ogni anno venivano svolte dal Distretto della Pesca Mazara del Vallo – Crescita Blu durante il BLU SEA LAND a Mazara del Vallo, verranno effettuate all’interno dello stand del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in occasione della manifestazione “DIVINAZIONE“ nell’ambito del previsto G7 Agricoltura e Pesca che avrà luogo dal 21 al 29 settembre 2024 a Siracusa – Ortigia.

Il Distretto Pesca, ha accettato questa opportunità offerta dal MASAF e dalla REGIONE SICILIANA, in quanto si tratta di una occasione straordinaria di visibilità e prospettive di crescita inerenti il Blu Sea Land ed in generale il Distretto stesso e nei prossimi giorni verrà ufficializzato il calendario degli eventi previsti.

Il Presidente del Distretto della Pesca Mazara del Vallo – Crescita Blu, Dott. Antonino Carlino, ha già avviato una nuova cabina di regia, per la pianificazione ed il rilancio del Blu Sea Land, per l’edizione del 2025 che si svolgerà a Mazara del Vallo.