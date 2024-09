Inserita in Politica il 17/09/2024 da Patrizia Carcagno AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO ALL’I.C. LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO Ogni primo giorno di scuola racchiude in sé tante aspettative, sogni, speranze e talvolta anche preoccupazioni; ma questo anno scolastico 2024/2025 per l’I.C. Lombardo Radice Pappalardo è iniziato con molte novità. Infatti da mercoledì 11 settembre è stata ufficializzata per gli alunni l´acquisizione di due nuovi plessi piazza Dante e Benedetto Croce...il che significa che i docenti già in servizio in questi plessi hanno potuto continuare la loro attività con i loro alunni, come già facevano nello scorso anno scolastico, ma soprattutto con la possibilità di continuare a rafforzare la disponibilità a mettere al servizio della Scuola e di un’intera comunità cittadina la propria professionalità, grazie all’ampliamento dell’offerta formativa.

L’altra grande novità è riservata agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado dei plessi Pappalardo e Medi che hanno avviato la sperimentazione organizzativa secondo il modello DADA, sfruttando così al meglio le strumentazioni e gli arredi acquistati grazie ai fondi del PNRR. In questo modello organizzativo si creano ambienti di apprendimento specifici per disciplina, si ottimizzano gli spazi dei plessi per coniugare la qualità dell’insegnamento italiano con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone, ovvero una radicale innovazione pedagogico–didattica e soprattutto una nuova organizzazione logistica; il Modello DADA, (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) infatti, molto utilizzato ed apprezzato nel nord e nel centro Europa, dal grande impatto di funzionalità per l’apprendimento, come hanno potuto verificare la Dirigente, i Docenti e gli alunni della scuola che hanno partecipato negli anni scorsi alle mobilità del Programma Erasmus+, prevede la trasformazione dell’aula tradizionale in “Aula-ambiente di apprendimento”, assegnata non alla classe ma alla disciplina, al fine di promuovere una didattica attiva in cui gli studenti assumono un ruolo centrale nella costruzione dei loro saperi, in quanto, osservando l’orario appositamente predisposto, si muoveranno nei diversi laboratori disciplinari allocati nell’edificio, dove troveranno ad attenderli i docenti. Tali spostamenti non rappresentano soltanto un intermezzo temporale, ma sono un elemento che riattiva la concentrazione e stimola le abilità cognitive, favorendo negli alunni motivazione, fiducia e maggiore senso di responsabilità. L’idea è quella proporre il progetto DADA come un modello paradigmatico, sia dal punto di vista metodologico che organizzativo, da estendere in futuro a tutte le classi.

Nel discorso di apertura del nuovo anno inviato a tutto il personale scolastico, agli alunni e famiglie, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Barone, si è soffermata sulla valenza della Scuola come comunità, ha ribadito l´importanza del rispetto reciproco, della collaborazione e della condivisione di valori comuni, elementi fondamentali per una crescita scolastica e personale equilibrata: “L’obiettivo che si prefiggiamo di raggiungere è sempre uguale: creare sani, corretti e preparati cittadini che siano pienamente consapevoli della propria qualità e degli strumenti utili a contribuire alla crescita della nostra comunità cittadina, senza tradire mai i valori familiari e potenziando i propri talenti, nel rispetto dell’altro e della nostra tradizione”.

La prima giornata è stata contraddistinta dal saluto di benvenuto dell´assessore alla Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia che si è recata al plesso Pappalardo per incontrare docenti e studenti e augurare loro un buon anno scolastico e dalla visita della Dirigente ai vari plessi per ribadire agli alunni di poter contare sulla sua presenza e soprattutto di essere disponibile all’ascolto.

Molte iniziative attendono l’Istituto Lombardo Radice Pappalardo, dalla continuazione delle progettazioni avviate nello scorso a.s. relative all’educazione ambientale, alla legalità, al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, alla valorizzazione delle eccellenze musicali e linguistiche, grazie al finanziamento di nuovi progetti di mobilità all’estero con il Programma ERASMUS+ ed allargamento dell’insegnamento dell’Inglese nella Scuola dell’Infanzia e tante altre attività che tutto il personale in servizio è pronto a realizzare dando il meglio, rafforzando ed estendendo il dialogo tra docenti e famiglie, e con la realtà sociale in cui la scuola è pienamente inserita.

Allora avanti tutta e buon anno scolastico!