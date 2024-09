Inserita in Politica il 17/09/2024 da Patrizia Carcagno Tutela ambientale e gestione rifiuti nelle isole Egadi: il sindaco Forgione emette una nuova ordinanza Nell´ambito delle iniziative volte a rafforzare la tutela ambientale, il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha firmato ieri una nuova ordinanza che introduce una serie di obblighi e divieti per i cittadini e le attività commerciali. Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a migliorare la gestione dei rifiuti, in conformità con le normative nazionali ed europee.



Principali disposizioni dell´ordinanza



- È espressamente vietato depositare o abbandonare rifiuti in aree non designate;

- È vietato utilizzare contenitori non autorizzati e sacchi neri non trasparenti ed effettuare il conferimento in orari e giorni diversi da quelli previsti dal calendario comunale;

- È fatto obbligo, sia per le utenze domestiche che commerciali, di mantenere pulito il suolo pubblico dove vengono posizionati contenitori per la raccolta dei rifiuti;

- È vietato il conferimento di rifiuti voluminosi o pericolosi (mobili, apparecchiature domestiche, materiali ferrosi, ecc.) se non in data concordata con il servizio di raccolta tramite numero verde.



Sanzioni previste



Coloro che non si atterranno a quanto disposto andranno incontro a delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 150 euro, per la mancata separazione dei rifiuti, fino a 10.000 euro, per l’abbandono di rifiuti pericolosi. Nei casi più gravi, come l´abbandono massivo o l’intralcio al servizio pubblico, i trasgressori potranno essere deferiti alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio.



"Tuteliamo l´ambiente e la salute pubblica"



"Questa ordinanza non ha uno spirito repressivo nonostante abbia un carattere sanzionatorio", spiega il sindaco Francesco Forgione. "Il nostro obiettivo è di riuscire a rafforzare la tutela dell´ambiente e della nostra salute contrastando tutti quei fenomeni degenerativi, soprattutto quello dell´abbandono indiscriminato di rifiuti, che questa estate ha causato gravi danni con ripercussioni negative anche sull´immagine del territorio. Speriamo che questa ordinanza serva a incentivare uno spirito civico che in alcuni, per fortuna solo una piccola minoranza, è andato perduto".

"Questo provvedimento vuole essere un nuovo, forte deterrente per contrastare, placare e fermare l´attività illecita dell´abbandono dei rifiuti", dice il comandante della Polizia Locale Libero Giuseppe Carbone. "Vigileremo per assicurare l´osservanza dell´ordinanza. Al fine di intensificare i controlli, l´Amministrazione comunale sta valutando anche la possibilità di stipulare una convenzione con un´Associazione ambientalista da impiegare in ausilio al personale della Polizia Locale".