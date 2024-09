Inserita in Politica il 16/09/2024 da Patrizia Carcagno La Nuova Pallacanestro Marsala annuncia la nuova squadra dirigenziale Si rafforza lo staff della società cestistica lilybetana con dieci nuovi dirigenti accompagnatori. In settimana previste due amichevoli per la Serie C contro Ribera Knights e CUS Palermo. Debutto stagionale in casa il 6 ottobre al PalaMedipower.

Marsala, 16/9/2024 - La Nuova Pallacanestro Marsala rafforza la squadra dirigenziale con l´ingresso di dieci nuovi dirigenti accompagnatori che supporteranno le varie formazioni della società azzurra impegnate nella stagione 2024/25.

I dieci nuovi dirigenti sono (in foto da sinistra verso destra): Samuele Piccione, Michele Alessi, Rosario Mercogliano, Marco Cammareri, Gaspare Stabile, Nicola Scarcella, Antonio Renda, Francesco Occhipinti, Francesco Giacalone (già team manager della prima squadra) e Daniele Pizzo.

Con la partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro domenica 15 settembre a Palermo, il nuovo team di dirigenti accompagnatori è ufficialmente pronto a supportare le squadre Esordienti Femminile e Maschile, Under 13, Under 14, Under 15 Regionale, Under 15 Eccellenza, Under 17, Under 17 Eccellenza, Under 19 e Serie C.

La formazione di Serie C della NPM questa settimana disputerà due amichevoli precampionato, affrontando in casa al PalaMediPower mercoledì 18 i Ribera Knights (Serie DR1) e sabato 21 il CUS Palermo (Serie C).

I due test forniranno indicazioni importanti sulla squadra allenata dal coach Peppe Grillo in vista del primo match della nuova stagione 2024/25 previsto in casa per domenica 6 ottobre alle ore 18:00 contro la Svincolati Academy Milazzo.