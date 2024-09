Inserita in Politica il 12/09/2024 da Patrizia Carcagno AQUATHLON CITTA’ DI ERICE La splendida location ricavata sulla spiaggia di San Giuliano sul Lungomare Dante Alighieri con il suo limpido specchio d’acqua ha fatto da cornice all’ Aquarius Aquathlon Citta’ di Erice con la diciottesima edizione con 250 triathleti provenienti da ogni parte della Sicilia ,dal Lazio ,Puglia Campania ,Basilicata, Calabria con un tocco Internazionale per la rappresentanza dei giovani Maltesi della Shamrock Stars Club di Gozo. La manifestazione organizzata dalla asd Triathlon Team Trapani e Aquarius Nuoto con il supporto fondamentale dell’Amministrazione Comunale e dei partners Centro Dialisi Mucaria, Delegata Provinciale del Coni, Panathlon Club Trapani, Endas Sicilia, è stata valevole quale 6^ tappa del trofeo regionale Sicilia, tappa Bonus Macroarea Sud oltre ad assegnare i titoli regionali individuali e società giovanili, assoluto ed age/group.

Come al solito impeccabile lo staff organizzativo coordinato dal direttore gara Leo Vona che ha allestito un campo gara curato nei minimi particolari favorito anche dalla giornata tipicamente estiva con condizioni per la frazione di nuoto di mare piatto.

Alla presenza dell’Assessora Rossella Cosentino e della Delegata Coni Prof.ssa Elena Avellone è stata aperta la manifestazione con le batterie giovanili dai 6 ai 18 anni, come sempre avvincenti e fiore all’occhiello dell’organizzazione.

Nei minicuccioli f si aggiudica la gara Clara Baiano Immedia Ct e nei minicuccioli m vince Giorgio Scalogna Idra Nuoto; nei cuccioli primi Francesco Spadaro e Beatrice Garra entrambi della Magma Team Ct ; negli esordienti m vince Andrea Laudicina Extrema Pa e in quella femminile Luna La Manna Magma Team; nei ragazzi primo Samuele Allegra Magma Team e nelle ragazze Angelica Tedeschi Cus Bari; nei Youth B primo Alberto Lo Casto della Mimmo Ferrito e Elisabetta Tomasini Triathlon Team Pa; nei Youth A M. e F. al primo posto Samuele Sanchez Mimmo Ferrito e Elena Del Bianco Minerva Roma; nei Junior primo il Campione Italiano Riccardo Cultore Mimmo Ferrito e Laura Turco Magma Team Ct.

Nel Paratriathlon cat. PTM1 podio tutto Magma Team con Marco Serra, Cardillo Edoardo Patane’ Cardillo Edoardo, Lorenzo Porto e cat. PTWC primo Alessandro La Terra Triathlon Mothicense.

Nello Sprint tutto secondo pronostico con la vittoria di Enrico Schiavino Magma Team Ct che ferma il cronometro in 20’26 seguito da Luigi Saporito del Triathlon Team Palermo in 20’43”, al terzo posto Davide Ventura Magma Team 21’00”. In campo femminile podio tutto nero/arancio Magma Ct con Cristina Ventura 22’50”, Mariagrazia Prestigiacomo 24’55” e Laura Turco 25’48”.

Nella PTM1 presente l’atleta ipovedente Maurizio Romeo del Triteam Tp che porta a termina la gara il 35’26”.

Ottimo il comportamento del Team organizzatore con i titoli regionali di Salvo Vultaggio, Gaspare Scalabrino, Giuseppe Adamo, Sebastiano Morfino e i podi di Giuseppe Peraino, Vincenzo Iovino, Fabrizio Gallo, Oscar Tipa, Anna Ranno.

La Sindaca Daniela Toscano e l’Assessora allo sport e turismo Rossella Cosentino rivolgono, a nome dell’intera amministrazione, un grazie di cuore agli organizzatori di questa straordinaria giornata all’insegna dell’aquathlon, che ha saputo regalare al nostro territorio non solo sport ad altissimo livello, ma anche un evento capace di richiamare oltre 200 atleti, tra cui una nutrita delegazione proveniente da Malta.

Ciò dimostra non soltanto la forza dei numeri, ma anche il fatto che Erice è sempre più punto di riferimento per lo sport. La cornice naturale e paesaggistica del nostro territorio si è rivelata, ancora una volta, perfetta per accogliere una manifestazione di tale caratura. Ma ciò che davvero ha reso speciale questa giornata è stato il clima di autentica condivisione, di festa e di sana competizione.

Siamo convinti che sia corretto sostenere manifestazioni di così alto livello, e che lo sport non sia solo una questione di medaglie o tempi, ma uno strumento potente di promozione territoriale, di sviluppo dell’indotto turistico e di crescita collettiva”.

Un sentito ringraziamento al Triathlon Team Trapani, all’Aquarius Nuoto e, in particolare, all’infaticabile Leo Vona, vero deus ex machina dell’evento.