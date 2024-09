Inserita in Politica il 02/09/2024 da Patrizia Carcagno Pantelleria: il 2 settembre Massimo Marciano ospite del Laboratorio di Giornalismo Unipant Si terrà online anche il nono e penultimo appuntamento del Laboratorio di Giornalismo Unipant, in diretta sui social dell’Università Popolare di Pantelleria, come è successo per gli ultimi appuntamenti, vista la richiesta dei molti interessati.



Ospite dell’Università Popolare di Pantelleria il 2 settembre alle ore 18.00 sarà Massimo Marciano, un ospite doppiamente legato al contesto, sia come giornalista che come Presidente dell’UPCAR, l’Università Popolare dei Castelli Romani.



Massimo Marciano terrà una conferenza dal titolo “La deontologia del giornalista, gli enti di categoria e la difesa dalle fake news: strumenti per difendere il diritto costituzionale dei cittadini ad essere correttamente informati”, un tema attuale e interessante che lo vedono coinvolto in prima persona non solo come giornalista dell’ANSA, ma anche come membro del Direttivo dell’Associazione Stampa Romana.





Questo nono appuntamento arriva ad una settimana dall’ultimo appuntamento che si terrà il 9 settembre presso l’Aula Consiliare del Comune di Pantelleria e che vedrà prima la conferenza online di Lazzaro Pappagallo, volto noto del TG3, e poi il finale con Italo Cucci che sarà intervistato dai partecipanti al Laboratorio.





Chi è Massimo Marciano?



Classe 1963, giornalista dell’Ansa, collaboratore per la cronaca del quotidiano Il Messaggero, direttore del giornale a Metropoli.Online, docente in corsi di giornalismo, youtuber e commentatore televisivo (Gold Tv e T9-Canale 17).



È consigliere d’amministrazione dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) e consigliere del Direttivo dell’Associazione Stampa Romana.



È presidente dell´Università Popolare dei Castelli Romani, Ente accreditato dal Ministero della Giustizia per la formazione professionale continua dei giornalisti, che si occupa anche di educazione degli adulti e di corsi di laurea online.





Per seguire la Diretta:



Canale YouTube UNIPANT: https://www.youtube.com/@UNIPANTUniversitaPopolarediPnl



Diretta YouTube: https://www.youtube.com/live/RU8fm6kCndM?si=3VwqgdkmRPxXFrmw



Pagina Facebook UNIPANT: https://www.facebook.com/universitapopolarepantelleria/



Pagina Facebook PantelleriaNotizie: https://www.facebook.com/pantellerianotizie.pnlnews/