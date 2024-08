Inserita in Cultura il 10/06/2024 da Lisa Di Giovanni "Eddie deve morire": Un thriller avvincente tra musica rock e misteri irrisolti Antonio Biggio firma un thriller mozzafiato con "Eddie deve morire", che si snoda attraverso momenti critici per gli Iron Maiden, alle prese con un concerto sold-out e contestazioni legate all´accusa di satanismo verso l´album "The Number of the Beast". Questo è l´avvio del nuovo intrigante romanzo di Biggio.



Sei settimane prima di questo evento cruciale, le acque del Tamigi rilasciano il cadavere del giornalista Luke Wilkinson. Nonostante le apparenze suggeriscano un suicidio, l´ispettore Andrew Briggs, un vecchio amico della vittima, rifiuta di accettare questa spiegazione. Così si dipana una domanda cruciale: quale legame esiste tra la tragica fine di Luke e il pericolo che minaccia gli Iron Maiden?



Il racconto si dipana su due linee temporali, tessendo con maestria i legami oscuri tra il passato di Luke e un sinistro complotto. La narrazione fluida e la profonda caratterizzazione rendono i personaggi vividi e complessi. Liam e Rose, pur essendo gli antagonisti, emergono con motivazioni e passati che li rendono figure tragicamente umane. Dall´altro lato, troviamo un Briggs tormentato e risoluto, un eroe con cui è facile immedesimarsi nella sua disperata ricerca della verità.



Il ritmo del romanzo è sapientemente bilanciato



Ogni dettaglio, dialogo e indizio è posizionato con cura, rendendo la lettura un´esperienza coinvolgente e profondamente avvincente. In conclusione, "Eddie deve morire" è un thriller che intriga e coinvolge, catturando l´attenzione sia degli amanti della musica rock sia dei fan dei gialli intricati. Biggio intreccia abilmente due mondi a prima vista distanti, riflettendo sulle pericolose conseguenze del fanatismo e sulla tenace ricerca della verità.



“Un capannello di persone a confabulare per strada a quell’ora? A volte sentiva i vicini parlare di ladri e i seminterrati erano i più facili da penetrare, essendo nascosti sotto il livello stradale”



Formato: Brossura

Genere: Romanzo crime

Anno di pubblicazione: 2021