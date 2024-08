Inserita in Cultura il 30/06/2024 da Lisa Di Giovanni Iscriviti alla terza edizione del premio letterario Blitos sulla parità di genere! L´associazione Blitos, nota per il suo impegno nella promozione della parità di genere e per il sostegno agli autori emergenti italiani, annuncia con entusiasmo l´apertura delle iscrizioni per la terza edizione del suo prestigioso premio letterario. Questo evento, che segue il successo strepitoso della seconda edizione culminata con una cerimonia di premiazione al Real Collegio di Lucca, si è già fatto un nome grazie al romanzo vincitore "Le donne di Maddalena" di Giuseppina Mormandi, che domina la classifica Amazon da settimane.



Il premio, sotto l´egida del Festival Lucca Città di Carta e patrocinato da L´Ordinario, celebra opere che affrontano e denunciano le discriminazioni di genere o che illustrano come superarle. Gli autori hanno tempo fino al 31 agosto 2024 per partecipare e la cerimonia di premiazione si terrà durante il Festival a fine aprile 2025.



Novità dell´edizione:

Quest´anno, il premio si espande con cinque categorie competitive che includono romanzi inediti, editi, racconti, favole e narrativa per ragazzi, tutti inediti. Le opere vincitrici saranno pubblicate da Blitos Edizioni, beneficiando di una visibilità unica grazie all´attività promozionale del premio.



Maria Grazia Russo, presidente di Blitos Edizioni, sottolinea: "Abbiamo arricchito le categorie del concorso per includere pubblicazioni per bambini, promuovendo così l´uguaglianza di genere fin dalla tenera età. È un´opportunità per evidenziare l´importanza di questo tema e per contribuire attivamente al cambiamento."



Una giuria d´eccellenza:

La giuria, composta da illustri figure dell´editoria, del cinema, della televisione e di altri ambiti come la filosofia e la divulgazione culturale, ritorna per questa edizione, garantendo un´analisi approfondita e professionale delle opere presentate.



Iniziative per le scuole:

Blitos non si limita al premio ma estende il suo impegno alle scuole primarie con laboratori didattici di scrittura creativa. Questi laboratori non solo educano gli studenti sulla parità di genere attraverso giochi e attività coinvolgenti ma culminano nella creazione di fiabe illustrate, pubblicate in una raccolta destinata a diventare una nuova narrativa moderna.



Per maggiori informazioni sul premio, le categorie e come iscriversi, visita il sito www.blitos.it. Dettagli sui laboratori didattici e altre iniziative sono disponibili al link www.blitos.it/laboratorididatticisullaparitadigenere. Non perdere l´occasione di fare la differenza con la tua scrittura!