Inserita in Cultura il 25/07/2024 da Patrizia Carcagno Giornata mondiale del rifugiato: a Partinico, la manifestazione "Mi Chiamo Mork - dialoghi, presenze, rinascite" Si terrà a Partinico il 30 luglio alle ore 17.00 presso l’atrio del Palazzo dei Carmelitani, la manifestazione “mi chiamo Mork. Dialoghi, presenze, rinascite”.

Ad organizzarla l’Amministrazione comunale di Partinico, guidata del sindaco Pietro Rao, il Consorzio Hera scs ed il Consorzio Servizi Qualificati.



Entrambi i Consorzi gestiscono il Sistema Accoglienza Integrazione di Partinico in RTI suddiviso in progetto

1049 ordinari ed in quello 1031 PR- 1 msna mentre il Comune di Partinico è l’Ente titolare.



Protagonisti dell’evento saranno i beneficiari ospiti dei centri che in diversi laboratori hanno montato un

autentico spettacolo che avrà inizio con un flash mob davvero divertente e che proseguirà con altre attività

di intrattenimento.



“Stiamo agendo con una logica di sensibilizzazione – dichiara Ferdinando Firenze direttore del Consorzio

Hera - del territorio sul tema dell’immigrazione. E’ di tutta evidenza che i Nostri sforzi debbano orientarsi

ad una cultura dell’inclusione trasferendo ai Nostri beneficiari una opportunità di vivere in piena coscienza il ruolo di “nuovi cittadini”. Un processo di mutuo riconoscimento di culture, tradizioni e speranze che deve tradursi in una somma positiva a beneficio di tutti. Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale di Partinico, ed in prima persona il Sindaco On. Dr. Pietro Rao, che nella qualità di Ente Titolare del progetto sta condividendo processi di best practices innovativi, non ultimo il protocollo Anti Capolarato che sta avendo una propria eco nazionale di assoluta rilevanza.

Uno spazio importante verrà dedicato ai lavori di riciclo e riuso creativo di materiali di scarto che hanno preso nuova vita con un messaggio importante di rispetto per l’ambiente. I più piccoli inoltre potranno

dedicarsi a questa attività in un’area loro dedicata durante tutta la manifestazione.



“abbiamo voluto giocare con un titolo ironico e po´ provocatorio – dice Gianluca Cangemi coordinatore

della manifestazione – proprio per far capire quanto fuorviante possa essere l’idea che chi arriva da noi sia

un alieno! In realtà spesso i migranti sono portatori di una grande umanità. Abbiamo costruito una

narrazione che dai poeti arabi di Sicilia, passando per le maschere di Virticchio e Giufà che sono personaggi

presenti nelle varie culture del mediterraneo, arriva ai nostri giorni per dire che la storia siciliana è

attraversata da incontri e contaminazioni e che la paura o il rifiuto del diverso non ci appartengono”.



Partner della manifestazione sono l’Accademia della cultura – Teatro Gianì; la Proloco di Partinico-Cesarò

aps; Legno alla deriva.