Inserita in Tempo libero il 12/07/2024 da Patrizia Carcagno Avviato il Progetto "Equality" L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore (d.lgs 117/2017), ha finanziato all’A.N.A.S. Sicilia il progetto “Equality”.



Il progetto, realizzato in ATS con l’Associazione Culturale Raffadali e Bioetica, ha avuto il via nelle nove province della Sicilia.



L’obiettivo prefissato è quello di includere i ragazzi/bambini portandoli a conoscere il proprio territorio e a riappropriarsene. Ciò sarà possibile con lo sviluppo di attività laboratoriali, con le quali i protagonisti potranno liberare la creatività, sperimentare, esprimere sé stessi, progettare e socializzare. Si agisce sul “saper fare” e sul “saper essere”, per incrementare le abilità richieste favorendo la conoscenza critica.



L’avvio delle attività nel periodo estivo ha avuto un valore aggiunto, in quanto le famiglie con particolari esigenze economiche hanno la possibilità di poter lasciare i propri figli, nelle ore antimeridiane, a specialisti del settore che si stanno prendendo cura di loro con diverse attività laboratoriali (motoria, arte creativa, lettura, riciclo, sviluppo cognitivo, scoperta del territorio, ect..).



https://www.anasitalia.org/sito/wp-content/uploads/2024/07/PDF-Scanner-060724-10.19.11.pdf