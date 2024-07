Inserita in Tempo libero il 04/07/2024 da Patrizia Carcagno Vacanze last-minute? Dal 3 al 10 Agosto goditi la Puglia! Socio ANAS offre ai soci Anas Puglia l´affitto di una settimana in multiproprietà nel Salento tra Porto Cesareo e Gallipoli vicinissimo a Porto Selvaggio.



Il villaggio è il rinomato Tramonti Residence.



Il periodo è dal 3 al 10 agosto.



L’appartamento dotato di tutti i comfort è dotato di 4 posti letto. Secondo piano con ascensore.



Il prezzo richiesto è di soli €. 600 comprensivi di tessera club e pulizia finale.



Per prenotazione telefonare al 3803195341.