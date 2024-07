Inserita in Cultura il 04/07/2024 da Patrizia Carcagno Partinico, Borgo Parrini: al via il 1° evento di restituzione "Food Fest - La Buona Terra" della Coop. NoE Partinico, Borgo Parrini (PA) - 4 Luglio 2024



Nel primo laboratorio di inclusione lavorativa i ragazzi speciali della Cooperativa NoE (No Emarginazione) hanno realizzato un orto con tante varietà bio!



E´ possibile gustarne i prodotti oggi, 4 Luglio 2024, dalle ore 18.00 (Borgo Parrini, Partinico - PA) per sperimentare direttamente una esperienza di agricoltura sociale.



La Cooperativa NoE lavora da anni per la parità e l´uguaglianza su un terreno sottratto alla mafia -pari a cinque ettari e sito nella suggestiva borgata partinicese-.