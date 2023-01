Inserita in Cultura il 26/01/2023 da Patrizia Carcagno

CBD, droga o sostanza benefica? Ecco cosa dicono le normative



Cosa dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità sul CBD

Ovviamente, in merito all’utilizzo del CBD le attuali normative fanno riferimento a quelle che sono le dichiarazioni delle maggiori autorità nel campo della sanità, ovvero l’OMS. Se fino a qualche anno fa anche il CBD veniva annoverato tra le sostanze stupefacenti potenzialmente pericolose e dannose per l’organismo, a seguito di numerosi studi ed esperimenti, l’Organizzazione delle Nazioni Unite in accordo con l’OMS ha scelto di togliere il CBD da tale lista e inserirlo invece nella lista delle sostanze a basso rischio di abuso a uso terapeutico.

Un grande passo avanti che ha portato alla legalizzazione dell’utilizzo del CBD in tutti i Paesi dell’Unione Europea, purché i prodotti a base di CBD commercializzati e consumati rispettino precisi e imprescindibili requisiti. La vendita e il consumo di prodotti non a norma oltre a essere un rischio perla propria salute può portare a sanzioni anche notevoli.



Requisiti europei per il CBD legale

I requisiti necessari affinché un prodotto a base di Cannabidiolo possa essere considerato legale sono i seguenti:

• coltivazione della Cannabis sativa in uno dei Paesi dell’Unione Europea, con specifica certificazione e semi regolarmente presenti nell’elenco europeo delle varietà.

• l’estrazione di CBD non deve provenire da alcune parti specifiche della pianta come fibre o semi, ma dall’intera pianta nella sua struttura d’insieme.

• presenza all’interno del prodotto di una quantità di THC non superiore allo 0,2%.





Posizione Italiana sul Cannabidiolo

Entriamo ora nello specifico del nostro Paese, e di quello che dicono le norme in merito al CBD. Prima di tutto occorre specificare che a oggi l’utilizzo della Cannabis in Italia è illegale, poiché considerata una sostanza stupefacente a tutti gli effetti. L’unica legge che ne regolarizza e legalizza in maniera parziale la coltivazione, la lavorazione e il commercio è la Legge 2 dicembre 2016, n. 242, che tuttavia si riferisce solamente alla Cannabis legale a uso terapeutico.

Attualmente in Italia non esiste alcuna Legge specifica per ciò che riguarda la produzione, la vendita e il consumo di CBD nelle sue diverse forme e concentrazioni. È proprio per questo che anche in Italia si tende attualmente a fare riferimento alle norme e ai requisiti europei citati in precedenza.

Tutto questo significa che anche in Italia, i prodotti a base di CBD in grado di soddisfare i requisiti specifici già indicati, possono essere considerati legali e utilizzati senza preoccupazioni. Dal punto di vista della salute non sono emersi al momento effetti negativi particolari e rilevanti, mentre sono molte le testimonianze degli effetti benefici della sostanza. Ad ogni modo, chiedere consiglio al proprio medico curate è sempre consigliato.



Benefici del CBD

In definitiva, il CBD può essere considerato una sostanza benefica, questo soprattutto a fronte delle sue molteplici proprietà. Il Cannabidiolo presenta infatti ottimi effetti sedativi, rilassanti, ansiolitici e antipsicotici perfetti per contrastare stress, ansia, attacchi di panico, sbalzi d’umore ed eventuali disturbi psichici.

Allo stesso tempo risulta avere ottima proprietà analgesiche, antidolorifiche, antiossidanti e antiinfiammatorie molto utili nel contrastare disturbi di vario genere. A questa vanno poi ad aggiungere molto le altre proprietà del CBD.

Inoltre il CBD aiuta anche in caso di problemi a pelle e capelli, tende a favorire una regolare pressione sanguigna e un buon battito cardiaco, e a regolarizzare i livelli ematici di glucosio, colesterolo e trigliceridi. Una sostanza dunque molto versatile e benefica purché il prodotto scelto risulti di ottima qualità.

A questo proposito è essenziale rivolgersi solo a rivenditori specializzati e autorizzati proprio nella vendita di CBD come Justbob, in grado di garantire affidabilità, sicurezza e pieno rispetto delle norme.