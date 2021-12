Inserita in Cultura il 10/12/2021 da Patrizia Carcagno Sabato 11 dicembre verrà inaugurata la nuova postazione di



Ma cos’è il bookcrossing? In parole molto semplici, tramite questa postazione si avrà la possibilità di lasciare un libro o di prenderne uno tra quelli messi a disposizione dagli altri utenti. Quasi a creare un incrocio – crossing, appunto – nella vita dei libri, che dovranno avere, sulla loro prima pagina, una sorta di dedica/motivazione per cui leggerlo, scritto da chi quel libro lo ha completato e vuole condividerlo, rendendolo un dono ancora più importante.



La dedica dell´attività a Simone Cavarra è stata proposta all´Amministrazione da Simone Digrandi, delegato politiche giovanili, a seguito di una idea condivisa dalla famiglia. Simone Cavarra, giovane ragusano innamorato della cultura, scomparso prematuramente diverso tempo fa, esprimeva la sua visione della vita nei componimenti poetici per lo più inediti, ritrovati postumi nei suoi quaderni o pubblicati sui Forum online della Facoltà di Lettere e Filosofia dell´Università degli Studi di Catania. Studente sensibile e appassionato lettore, ha lasciato un´interessante raccolta di libri e una discografia, a testimonianza della sua passione per la letteratura e la musica.