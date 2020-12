Inserita in Cronaca il 04/12/2020 da Rossana Battaglia

Smettere di fumare aiuta anche a risparmiare: ecco perché

Nel nostro Paese, il costo medio di un pacchetto di sigarette è di 5 euro. Se si pensa che ogni fumatore in media in un anno consuma più o meno 250 pacchetti, vale a dire 5mila sigarette, vuol dire che la spesa che si deve sostenere per questo brutto vizio è di 1.250 euro: insomma, per molte persone fumare significa rinunciare a un anno di stipendio. Ma non è tutto: fumando per 30 anni, sempre ipotizzando di consumare 5mila sigarette all’anno, si arriva a sfiorare i 40mila euro. Dati sufficienti per capire che quello del fumo non è esattamente un vizio economico.





Un investimento da compiere

Smettere di fumare comporta un consistente risparmio economico, oltre ad essere – ovviamente – un prezioso investimento dal punto di vista della salute. Non va mai dimenticato, infatti, che il fumo ogni anno è il responsabile della morte di 80mila persone in Italia, di 650mila persone in Europa e di 6 milioni di persone in tutto il mondo. La stima riguardante le spese mediche che devono essere sostenute in Italia per curare i danni da fumo e le conseguenze che ne derivano parla di circa 7 miliardi e mezzo di euro all’anno.





Le alternative elettroniche

Come noto, le sigarette elettroniche rappresentano una soluzione alternativa rispetto al fumo di tabacco. Esse sono decisamente più sicure, dal momento che non presuppongono una combustione ma producono unicamente un vapore acqueo che viene generato dai liquidi per la sigaretta elettronica sottoposti a riscaldamento. Gli aromi tra cui scegliere sono numerosi, e ciò contribuisce a dare alla gestualità del fumare un gusto inedito. Ci sono anche gli aromi tabaccosi, ideali per chi proprio non riesce a tenersi lontano dal sapore del tabacco.





Dove comprare le sigarette elettroniche sul web

Volari.it la spedizione è gratuita, e le consegne sono effettuate con corriere espresso 24 ore. Sono sufficienti pochi clic per acquistare tutto ciò di cui si potrebbe aver bisogno per svapare, dalle resistenze coil agli accessori, dai tubi meccanici ai kit per iniziare, molto utili per i principianti. Oltre all´opportunità fornita dal web è possibile ritirare gli articoli ordinati nello store di Trapani. Navigando sul sitosi ha la possibilità di scoprire un ricco assortimento di sigarette elettroniche provenienti dai migliori marchi e disponibili a prezzi ridotti. Per tutti gli ordini che superano la soglia dei 50 euro, e le consegne sono effettuate con corriere espresso 24 ore. Sono sufficienti pochi clic per acquistare tutto ciò di cui si potrebbe aver bisogno per svapare, dalle resistenze coil agli accessori, dai tubi meccanici ai, molto utili per i principianti. Oltre all´opportunità fornita dal web





I riscaldatori di tabacco

Anche i riscaldatori di tabacco devono essere presi in considerazione nel novero dei dispositivi da utilizzare per provare a smettere di fumare. Tuttavia, dovendo scegliere tra questi prodotti e le sigarette elettroniche, è auspicabile optare per le seconde, che risultano meno dannose secondo i più recenti studi scientifici. In tutti e due i casi, comunque, si ha a che fare con un sistema elettrico che non si basa sulla combustione, e che per questo si distingue dalla sigaretta classica. Tuttavia, sono solo le e-cig che permettono di adoperare liquidi privi di nicotina, o comunque con un dosaggio ridotto di questa sostanza, così che chi ha intenzione di smettere di fumare lo possa fare con successo in maniera graduale.





Gli altri rimedi

Ci sono metodi destinati a favorire l’addio al fumo che prevedono il ricorso alla farmacologia: è il caso, in particolare, della terapia sostitutiva nicotinica. In base a questo trattamento, tramite dei dispositivi giornalieri quali caramelle o cerotti vengono somministrate delle dosi di nicotine sempre inferiori, così che l’organismo si possa disassuefare con un approccio progressivo. Vale la pena di prendere in considerazione anche i centri antifumo, in cui vengono messi a disposizione i servizi di counseling individuale, eventualmente in abbinamento con le terapie di gruppo. Il supporto psicologico, in effetti, svolge una funzione fondamentale e garantisce buone probabilità di esito positivo.





I vantaggi offerti dalle sigarette elettroniche

Certo è che le sigarette elettroniche offrono un gran numero di vantaggi se confrontate con quelle classiche: per esempio, è possibile usarle anche se si è influenzati o raffreddati; inoltre non bruciano, e quindi non possono essere responsabili di eventuali incendi. Gli odori che provengono dalle e-cig non solo non sono fastidiosi o pungenti come quelli delle sigarette tradizionali, ma anzi sono piacevoli, grazie agli aromi profumati che caratterizzano i liquidi. Non va dimenticato che quando si svapa non si ha a che fare con sostanze pericolose come il monossido di carbonio o il catrame; le sigarette elettroniche, poi, non producono scarti in grado di danneggiare l’ambiente.





Il risparmio

Come nel caso delle sigarette classiche, anche per le e-cig i costi variano in base al modo in cui esse vengono usate. Con il passare del tempo, in ogni caso, la spesa iniziale sostenuta per l’acquisto della sigaretta elettronica viene abbattuta. Infatti le sigarette classiche comportano una spesa costante, se non addirittura quotidiana, mentre i dispositivi per svapare, una volta che sono stati comprati, richiedono unicamente che vengano comprate di tanto in tanto le ricariche.