Inserita in Sport il 24/06/2019 da Direttore Vincenzo Pipitone: un trapanese alla scalata della pallacanestro italiana Conad Youth Tournament pallacanestro. Tutto “per colpa” di Vincenzo Pipitone, un cestista che è nato proprio nel quinto comune per popolazione dell’intera regione siciliana, e che si sta facendo notare nell’universo della pallacanestro nazionale. Marsala è il primo comune di Trapani, dove intanto prende il via la quinta edizione dell’evento di streetball “”, e sta cominciando a farsi conoscere anche nel mondo della. Tutto “per colpa” di, un cestista che è nato proprio nel quinto comune per popolazione dell’intera regione siciliana, e che si sta facendo notare nell’universo dellanazionale.



Vincenzo Pipitone, un gigante da Marsala di nuovo in A2 con Orzinuovi

1994, più precisamente il 12 aprile, ma in realtà non sono siciliane le squadre con cui trascorre gran parte del suo percorso con le giovanili. Infatti, Pipitone prima approda alla Fortitudo Bologna e poi finisce in quella Reyer in piena lotta per lo Scudetto Ferrara, nel campionato DNA Silver nel 2013-14. In Emilia rimane per due stagioni, poi è tempo di una nuova avventura. Vincenzo nasce a Marsala nel, più precisamente il 12 aprile, ma in realtà non sono siciliane le squadre con cui trascorre gran parte del suo percorso con le giovanili. Infatti, Pipitone prima approda allae poi finisce in quella: a Venezia Pipitone ha mosso i primi passi verso il basket professionistico, anche se l’esordio arriverà solamente con la maglia di, nel. In Emilia rimane per due stagioni, poi è tempo di una nuova avventura. Nel 2015/16, infatti, Pipitone prende al volo l’occasione di trasferirsi a Trieste, dove rimane praticamente per un anno e mezzo. Un’esperienza particolarmente formativa per la sua carriera, dal momento che riesce a compiere numerosi miglioramenti dal punto di vista tecnico. Poi il passaggio a Rieti nella stagione 2016/17, mentre l’anno successivo veste la maglia della Givova Scafati, riavvicinandosi a casa. trasferisce a Orzinuovi Quest’anno, invece, ha optato per una nuova esperienza, visto che sicon l’intenzione di affrontare da protagonista il campionato di Serie B. Una nuova tappa della sua carriera, una scelta dettata soprattutto dalla presenza di coach Salieri, oltre ad un progetto, quello di Orzinuovi, che punta chiaramente su floridi talenti italiani. Il suo ruolo, quasi di “chioccia”, ha permesso a Vincenzo di fare ulteriori miglioramenti, di cui è stato molto contento anche il Ds Muzio. La decisione di scendere in Serie B dopo diversi anni di militanza in A2 si spiega essenzialmente con il fatto che Pipitone voleva finalmente un ruolo da protagonista e dei minuti importanti in campo.



Le statistiche di Pipitone

Con Orzinuovi ha giocato 27 partite in questa stagione più altre 9 nei playoff. Ebbene, in stagione regolare Pipitone ha collezionato 4.26 punti a partita, a cui ha aggiunto 6.12 rimbalzi e 1,37 assist in 16.96 minuti di media. Il suo rendimento è sceso, però, nella post-season, dove ha segnato solamente 1.78 punti di media in 13’ di utilizzo. La sua miglior prestazione è giunta nella vittoria esterna, con il punteggio di 72-79, contro la Sinermatic Ozzano. In questo match, infatti, Pipitone è riuscito per la prima volta ad andare in doppia cifra, siglando ben 14 punti, frutto di un ottimo 5/7 al tiro e di un perfetto 4/4 ai liberi. Il suo high stagione nella casella rimbalzi, invece, lo vede protagonista nella gara contro Reggio Emilia, vinta in trasferta 52-69, in cui cattura la bellezza di 13 rimbalzi, di cui ben 5 in attacco. In ogni caso, rimangono dei numeri di tutto rispetto. Considerando anche come le sue statistiche migliori risalgono alla stagione 2014-15 con la maglia di Ferrara in Serie A2. In quell’anno, infatti, Pipitone è riuscito a segnare 8 punti di media, in ben 29 minuti di impiego. Una stagione particolarmente positiva, conclusa tirando con il 43% da due e con il 74% dalla linea della carità, a cui aggiunse 3.32 rimbalzi a partita.



La promozione di Orzinuovi in A2

seconda serie italiana. Un percorso importante ed esaltante culminato con la promozione in A1, in cui è stato protagonista ovviamente anche Pipitone. La partita decisiva di Final Four è quella contro San Severo cuore e la grinta non sono mai mancati e, da assoluti underdog, è arrivata una promozione che non era probabilmente nemmeno attesa. I 500 tifosi che hanno seguito la squadra bresciana a Montecatini erano pazzi di gioia, perché effettivamente si è trattato davvero di un’impresa sportiva a tutti gli effetti. Dopo un anno in Serie B, Orzinuovi è tornata finalmente nella. Un percorso importante ed esaltante culminato con la promozione in A1, in cui è stato protagonista ovviamente anche Pipitone. La partita decisiva di Final Four è quella, un avversario da prendere tutt’altro che con le molle. Orzinuovi non aveva senz’altro dalla sua parte l’esperienza, ma ilnon sono mai mancati e, da assoluti underdog, è arrivata una promozione che non era probabilmente nemmeno attesa. I 500 tifosi che hanno seguito la squadra bresciana a Montecatini erano pazzi di gioia, perché effettivamente si è trattato davvero di un’impresa sportiva a tutti gli effetti.