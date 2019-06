Inserita in Sport il 07/06/2019 da Direttore Pall. Trapani: Al via la quinta edizione dell’evento di streetball ´Conad Youth Tournament´ Dopo il successo delle edizioni precedenti, oggi, domani e dopodomani si svolgerà nei campi esterni al PalaConad la quinta edizione dell’evento di streetball “Conad Youth Tournament” organizzato dalla Pallacanestro Trapani in collaborazione con Conad. Saranno impegnati tantissimi atleti delle categorie Under 13, Esordienti e Aquilotti, provenienti dalla Sicilia e non solo. Nello specifico, parteciperanno al Conad Youth Tournament Under 13 le squadre di Clinica Iphone Trapani, PMS Moncalieri, Cus Catania, Team 2020 e Virtus Trapani. Il torneo Conad Youth Tournament Esordienti vedrà protagoniste una rappresentativa della Clinica Iphone Trapani, Team 2020, Cus Catania, la rappresentativa femminile del Network Basket Sicilia Occidentale e la Virtus Trapani. Al “Conad Young Tournament” Aquilotti, infine, si sfideranno Pallacanestro Trapani, Team 2020, Cefalù e Nuova Pallacanestro Mazara. Le partite si disputeranno nei campi esterni del PalaConad per tutto il corso delle giornate indicate. Proprio in occasione del torneo domani alle ore 11 verrà inaugurato il campetto antistante al PalaConad, riqualificato grazie al lavoro sinergico della Pallacanestro Trapani, Trapani per il futuro e Comune di Trapani.