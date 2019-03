Regione, BB.CC.: Il Cobas/Codir chiede l’immediato pagamento degli arretrati al personale.

Inserita in Economia il 14/03/2019 da Direttore Regione, BB.CC.: Il Cobas/Codir chiede l段mmediato pagamento degli arretrati al personale. Palermo, 14 marzo 2019

的l sistema dei pagamenti del Personale dei beni culturali si trova insabbiato nella palude della macchina regionale nell誕pparente incertezza di procedure di comunicazione e di trasmissione degli atti propedeutici necessari per il pagamento di quanto dovuto.

A dichiararlo sono Michele D但mico, responsabile regionale per le politiche dei beni culturali del Cobas/Codir, e Simone Romano coordinatore regionale del Cu.Pa.S./Codir (Custodi del Patrimonio Culturale Siciliano), movimento che aderisce al Cobas/Codir.

鼎on il 叢alleggiamento di documentazione da un dipartimento all誕ltro (beni culturali e funzione pubblica) introdotto con la deleteria ristrutturazione dal governo Crocetta si produce un insostenibile ritardo nei pagamenti del salario accessorio del personale dei beni culturali: si attende il pagamento di prestazioni a partire dal 2017, tutto il 2018 e il primo trimestre del 2019.

鄭 tutto ciò si aggiunge - proseguono D但mico e Romano - un incomprensibile comportamento del dirigente generale del Dipartimento beni culturali che, dopo avere incassato i risultati di un accordo sindacale sottoscritto il 13 luglio 2018 sembra sottrarsi all段ncontro con le Organizzazioni Sindacali, con continui rinvii dell段ncontro con i sindacati per fare il punto della situazione e avviare i relativi pagamenti.

迭icordiamo - aggiungono D但mico e Romano - che tale accordo ha permesso non solo il superamento del limite contrattuale sui festivi e sulle festività nazionali (con il chiaro scopo di favorire una maggiore fruizione dei siti culturali e una remunerazione supplementare per i lavoratori, circa 1.200 unità di personale delle aree di vigilanza, fruizione e amministrativa, che hanno aderito a questo modello contrattuale) ma, anche, il raggiungimento di uno dei suoi obiettivi impartiti dell誕ssessore al ramo, il compianto Sebastiano Tusa.

鉄ia chiaro che - concludono D但mico e Romano in mancanza dell段mmediato pagamento di quanto dovuto e del perdurare di questa situazione di stallo aggravata dalla mancanza di volontà di dialogo del dipartimento Beni Culturali, il Cobas/Codir e il Cu.Pa.S/Codir si vedranno costretti ad avviare una serie di lotte sindacali che rischierebbero di mettere in discussione la fruizione dei siti culturali siciliani nei festivi e nelle festività nazionali a partire dalle vicine festività pasquali.

COBAS/CODIR