Inserita in Politica il 18/06/2018 da Direttore CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO AL PALAZZO MUNICIPALE Chiariti gli effetti del debito fuori bilancio di circa tre milioni di euro sul bilancio comunale. Spazio anche alla questione smaltimento rifiuti, pulizia del parco Archeologico e della sistemazione dello Stadio “Nino Lombardo Angotta”

Nel corso di un’articolata conferenza stampa il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, coadiuvato dal Segretario Generale Bernardo Triolo e dagli Assessori Rino Passalacqua e Andrea Baiata, ha incentrato l’attenzione su quattro interessanti tematiche che riguardano l’attività amministrativa. L’argomento centrale è stato chiaramente il debito di quasi tre milioni di euro (2.835.000,00 + spese legali e oneri) che per una sentenza passata in giudicato della Cassazione, il Comune dovrà pagare come “fuori bilancio”, gravando sull’attuale situazione finanziaria. “Siamo un Comune virtuoso anche dal punto di vista economico e quest’anno avevamo la possibilità di utilizzare fondi in più per opere pubbliche – precisa il Sindaco Di Girolamo. Il tutto per una cifra di quasi sei milioni di euro. Questa sopravvenuta sentenza che riguarda l’esproprio dell’area artigianale, ci limiterà negli investimenti previsti nel piano triennale delle Opere Pubbliche già all’attenzione del Consiglio comunale. Non è poi possibile contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per problemi di Bilancio”. Ad una specifica domanda di un giornalista il Sindaco e il Segretario hanno anche specificato che una volta approvata la delibera di debito fuori bilancio la stessa verrà trasmessa alla Corte dei Conti che accerterà eventuali responsabilità. Ma l’argomento “debito fuori bilancio per l’esproprio dell’area artigianale” non è stato il solo a caratterizzare la conferenza stampa di oggi. “Ho voluto rivolgere un accorato appello ai giornalisti marsalesi affinché si facciano portavoce con i loro mezzi d’informazione nei confronti dei cittadini che occorre fare più differenziata – continua il primo cittadino. Solo così si può uscire da una grave situazione che rischia di avere gravi riflessi ambientali, igienici e di decoro urbano. E ciò malgrado la nostra città sia la più virtuosa fra i grandi Comuni isolani con il 55% di differenziata. La limitazione di conferimento a 35 tonnellate giornaliere (a Marsala se ne producono mediamente 45) nella discarica di Borranea per il nostro Comune da parte della Regione sta mettendo a dura prova la Città. Peraltro i costi di smaltimento sono aumentati ed ora si paga 160 euro a tonnellata. Da parte mia, anche nella qualità di vice Presidente dell’S.R.R. Trapani Nord assieme ad altri Sindaci, domani incontrerò il Prefetto per risollecitare la Regione a trovare adeguate soluzioni”. La sistemazione dello Stadio “Nino Lombardo Angotta” e la pulitura dell’Area (28 ettari) del Parco Archeologico le altre due tematiche affrontate. “Abbiamo già avviato i lavori per sistemare il manto dello Stadio e per provvedere alla sostituzione delle porte e delle panchine – sottolinea il Sindaco. Assieme all’Assessore Baiata siamo sempre stati sensibili alle richieste degli sportivi e a quelle della Società “Marsala Calcio”, il cui direttivo è stato rinnovato appena pochi giorni addietro. Sinceramente non mi aspettavo un attacco mediatico visto che stiamo ottemperando a tutte le richieste del Coni. Sulla pulizia del Parco Archeologico debbo dire che da oggi sono già in azione due trattori-trituratori che stanno pulendo la consistente area che si affaccia su Capo Boeo. Nei giorni scorsi mi sono incontrato con l’Assessore regionale Sebastiano Tusa e ho avuto assicurazione che presto firmeremo una convenzione di collaborazione. Da parte mia ho specificatamente chiesto all’Assessore che il Parco e il Decumano in particolare, assieme ai Viali Piave e Nazario Sauro, possano essere fruibili dai marsalesi e dai turisti in forma gratuita e con ingresso da Porta Nuova o dal Lungomare Boeo”.