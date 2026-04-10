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Inserita in Sport il 10/04/2026
da ALESSANDRA GIANNOLA
VELA - La Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder 2026
Dal 17 al 19 aprile 2026 la Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, uno dei circuiti più importanti dedicati ai giovani velisti, organizzato insieme alla Federazione Italiana Vela.
Un appuntamento di rilievo che arriva in un anno simbolico per il circolo marsalese, impegnato nelle celebrazioni per l’80° anniversario. Essere la tappa inaugurale del circuito nazionale rappresenta un riconoscimento significativo per una realtà che da decenni lavora nella formazione sportiva e nella diffusione della cultura del mare.
Il trofeo si sviluppa in cinque tappe lungo la penisola: dopo Marsala il calendario proseguirà a Cervia (31 maggio–2 giugno), Capodimonte (23–25 luglio), Trieste in occasione della Barcolana (2–4 ottobre) e Malcesine sul Garda (23–25 ottobre). Toccherà quindi alla città lilibetana dare il via all’intera macchina organizzativa del circuito, con flotte, tecnici federali e delegazioni provenienti da tutta Italia.
In acqua scenderanno giovani atleti suddivisi in Divisione A, per i nati tra il 2011 e il 2015, e Divisione B, per i nati tra il 2016 e il 2017.
La manifestazione rientra nel programma Kinder Joy of Moving, progetto internazionale di responsabilità sociale che promuove lo sport tra i più giovani attraverso eventi, campus e attività educative, con l’obiettivo di incentivare stili di vita attivi.
Nei tre giorni di regate, la Canottieri si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo, accogliendo famiglie, tecnici e appassionati, rafforzando il legame tra la città e la sua storica vocazione marinara.
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