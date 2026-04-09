    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Cronaca il 09/04/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Foodist Istanbul si prepara ad accogliere l’industria alimentare globale

Foodist

A settembre, Foodist Istanbul riunirà l’intera filiera del food internazionale presso il Tüyap Fair and Congress Center, creando un punto d’incontro strategico per i principali operatori del settore all’interno di una delle più rilevanti manifestazioni B2B dedicate all’alimentare nella regione.

Istanbul, Turchia — La fiera internazionale Foodist Istanbul, dedicata ai prodotti alimentari e alle bevande, si terrà dall’1 al 4 settembre 2026 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul, riunendo buyer internazionali, produttori, esportatori e principali player del settore in un unico contesto. Organizzata da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in collaborazione con ALZ Fair, la manifestazione si propone di valorizzare l’industria alimentare turca su scala globale, favorendo al tempo stesso lo sviluppo di nuove relazioni commerciali e il rafforzamento dei rapporti tra i diversi mercati internazionali.

«Con la continua crescita della domanda internazionale di prodotti alimentari, Foodist Istanbul rafforza il proprio ruolo come snodo strategico che collega la dinamica industria alimentare turca ai mercati globali», ha dichiarato İlhan Ersözlü, General Manager di Tüyap Fairs Production Inc.

Ha poi aggiunto: «Grazie a un solido supporto istituzionale, a un’ampia partecipazione di buyer internazionali e a una chiara ambizione di posizionarsi tra le principali fiere alimentari a livello globale, l’evento si sta rapidamente affermando come una piattaforma strategica per il commercio internazionale e la collaborazione tra gli operatori del settore».

Con il supporto delle principali organizzazioni di settore

Foodist Istanbul si distingue come l’unica fiera sostenuta direttamente dalle organizzazioni di settore, a conferma di un forte allineamento tra tutti gli attori della filiera. Con il supporto della Turkish Exporters Assembly, del Consiglio di Settore Cereali, Legumi, Semi Oleosi e Prodotti Derivati, di tutte le Associazioni degli Esportatori, della Federazione delle Associazioni dell’Industria Alimentare e delle Bevande della Turchia e dell’Associazione dei Fornitori per il consumo fuori casa, la manifestazione punta ad aumentare la visibilità internazionale dei prodotti e dei brand alimentari turchi.

Grazie alla collaborazione tra Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. e ALZ Fair, l’evento unisce competenze internazionali nel settore fieristico a solide reti industriali nazionali. Questa sinergia sostiene l’ambizione strategica della manifestazione di posizionarsi tra le prime tre fiere alimentari al mondo, consolidando Istanbul come punto di riferimento per il commercio globale nel settore food.

Buyer internazionali e partecipazione internazionale

Foodist Istanbul 2026 si prepara ad accogliere oltre 70.000 operatori professionali provenienti da più di 150 Paesi, confermando una dimensione sempre più internazionale. Accanto alla partecipazione diffusa, la fiera ospiterà anche delegazioni selezionate di buyer provenienti da 20 Paesi strategici, creando occasioni concrete e mirate per gli esportatori interessati ad avviare nuove collaborazioni commerciali.

«Foodist Istanbul si sta rapidamente affermando come uno dei principali punti di incontro per l’industria alimentare globale», ha dichiarato Ersözlü. «Offre agli esportatori una piattaforma efficace per ampliare le proprie relazioni internazionali. Il nostro obiettivo è posizionare Foodist Istanbul tra le prime tre fiere del settore a livello mondiale e rafforzare ulteriormente il ruolo della Turchia nel commercio alimentare globale».

La manifestazione richiamerà operatori provenienti dai Balcani, dall’Europa, dal Medio Oriente, dai Paesi del Golfo, dall’Africa, dai Paesi della CSI, dall’Asia Centrale, dalle Repubbliche turche, dall’Estremo Oriente e dalle Americhe.

Incontro tra produttori e mercati globali

Foodist Istanbul richiama un pubblico altamente qualificato e profilato, consentendo agli espositori di confrontarsi direttamente con buyer che incidono in modo concreto sulle decisioni di acquisto e sulle dinamiche di distribuzione nei diversi mercati.

Riunendo in un’unica sede l’intera filiera alimentare, Foodist Istanbul favorisce la nascita di nuove partnership commerciali, accordi di export e collaborazioni tra brand. L’evento offre inoltre alle aziende l’opportunità di presentare nuovi prodotti, intercettare le tendenze emergenti e consolidare relazioni commerciali durature.

Il calendario di Foodist Istanbul offre inoltre vantaggi strategici rilevanti per gli esportatori nella pianificazione dei cicli annuali di produzione e spedizione. Gli ordini raccolti durante la fiera consentono alle aziende di avviare la produzione tra ottobre e novembre, in linea con i programmi produttivi dell’ultimo trimestre dell’anno. Questa tempistica permette anche di organizzare le spedizioni già a dicembre, arrivando pronti alle consegne all’inizio del nuovo anno.


Un aspetto particolarmente rilevante è che questa pianificazione consente agli esportatori di sfruttare le opportunità legate alle quote a dazio zero nei mesi di gennaio e febbraio, quando molti mercati internazionali aprono nuovi contingenti di importazione. Posizionandosi all’inizio della stagione commerciale autunnale, Foodist Istanbul permette quindi alle aziende di acquisire ordini in anticipo e rafforzare il proprio vantaggio competitivo sui mercati globali.

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

VELA - La Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder 2026
Dal 17 al 19 aprile 2026 la Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, uno dei ...
Leggi tutto
Supplements 4 Muscle amplia il suo catalogo online con una selezione esclusiva dei migliori Marchi internazionali di integratori
New York, NY - Supplements 4 Muscle, uno dei principali negozi online di int...
Leggi tutto
Gino Cecchettin incontra gli studenti dell’istituto comprensivo “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo: focus su rispetto e prevenzione della violenza
Gino Cecchettin incontra le studentesse e gli studenti dell’istituto autonomo comprensivo “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo, con una ...
Leggi tutto
MAKTEK Eurasia 2026 ridisegna gli equilibri dell’industria internazionale con la visione “La Turchia è la chiave”
MAKTEK Eurasia 2026 aprirà le sue porte entro la fine di settembre, posizionando la Turchia come base manifatturiera strategica tra Eu...
Leggi tutto
Geotab e Hyundai collaborano per offrire integrazione telematica nativa, senza hardware aggiuntivi

Accesso a GPS ad alta risoluzione, manutenzione proattiva e insight sui veicoli elettrici direttamente tramite il cloud per le flotte Hyundai Leggi tutto

La Giordania, con il patrocinio reale, ospiterà la Conferenza sugli Investimenti dell’UE 2026
L’iniziativa da 3 miliardi di euro sostenuta dall’UE, con la partecipazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, evidenzi...
Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web