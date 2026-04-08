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Inserita in Cronaca il 08/04/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

MAKTEK Eurasia 2026 ridisegna gli equilibri dell’industria internazionale con la visione “La Turchia è la chiave”

MAKTEK

MAKTEK Eurasia 2026 aprirà le sue porte entro la fine di settembre, posizionando la Turchia come base manifatturiera strategica tra Europa e Asia. Oltre la metà dello spazio espositivo è stata prenotata in soli 45 giorni dall’apertura delle iscrizioni.
L’evento sarà dedicato alle macchine utensili, ai sistemi di produzione digitale e alle tecnologie avanzate per la manifattura.

Istanbul MAKTEK Eurasia 2026  si terrà presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul dal 28 settembre al 3 ottobre 2026, riunendo produttori, fornitori di tecnologia e delegazioni commerciali provenienti da Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale.

Organizzato da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in collaborazione con la Machine Tools Industrialists and Business Association (TİAD) e con il supporto della Turkish Machine Manufacturers Association (MİB) e del Ministero del Commercio della Repubblica di Turchia, l’evento è sviluppato attorno al tema “La Turchia è la chiave”, che riflette l’ambizione di posizionare il Paese come hub regionale per la produzione e la logistica, in un momento in cui gli equilibri della manifattura globale stanno cambiando.

La pressione dei costi ridisegna le decisioni produttive

I produttori europei continuano a confrontarsi con costi elevati dell’energia e del lavoro. La produzione industriale dell’Unione Europea ha mostrato una ripresa irregolare nel corso del 2024 e del 2025.

Queste pressioni hanno accelerato le strategie di diversificazione delle catene di approvvigionamento e di nearshoring. Le aziende stanno riconsiderando l’esposizione alle lunghe rotte logistiche e ai rischi geopolitici in Asia, cercando al tempo stesso località che offrano integrazione doganale con l’UE, infrastrutture industriali consolidate e costi operativi competitivi.

La Turchia, che fa parte dell’Unione Doganale dell’UE per i beni industriali e si trova al crocevia tra i mercati europei e asiatici, compare sempre più spesso in queste valutazioni strategiche.

«In un periodo in cui gli equilibri della manifattura globale stanno cambiando, MAKTEK Eurasia 2026 trasmette alla comunità imprenditoriale internazionale un chiaro messaggio strategico sulle capacità produttive della Turchia, sulle sue infrastrutture logistiche, sulla forza lavoro qualificata e su una struttura dei costi competitiva», ha dichiarato İlhan Ersözlü, direttore generale di Tüyap Fairs Production Inc.

«Per i mercati di Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale, la Turchia si conferma un partner industriale e commerciale affidabile, sostenibile e orientato al lungo periodo».

Focus sulla manifattura avanzata

L’edizione 2026 di MAKTEK metterà in evidenza i sistemi di produzione di nuova generazione sotto il motto “DAHA”, che in inglese significa “more” (di più) e richiama un’idea di manifattura più veloce, più efficiente, più precisa e più intelligente.

Tra le tecnologie esposte sono attese macchine utensili CNC, sistemi per la lavorazione della lamiera, robotica, piattaforme di automazione e software per la produzione digitale.

Le applicazioni legate a Industry 4.0 e alle prime evoluzioni di Industry 5.0, inclusi digital twin e modelli produttivi basati sui dati, rappresenteranno una parte centrale del programma.

Il concept MAKTEKVERSE amplia il format della manifestazione

Nel 2026 la fiera introdurrà “MAKTEKVERSE”, pensato come una piattaforma interattiva che va oltre la tradizionale esposizione di prodotti. All’interno di questa struttura, la Tech-Force Area offrirà spazio a progetti universitari, start-up e innovazioni guidate da ingegneri.

La Effect-Force Area ospiterà invece incontri di settore, dibattiti e momenti di condivisione delle conoscenze.

«Il nostro obiettivo è mettere in contatto i produttori affermati con giovani ingegneri e sviluppatori di tecnologie, riflettendo gli sforzi più ampi che in Europa e nelle regioni vicine stanno cercando di colmare il divario di competenze nella manifattura avanzata», ha dichiarato Ersözlü.

Forte domanda fin dalle prime fasi

MAKTEK Eurasia 2026 ha registrato un interesse significativo già nelle fasi iniziali. Gli organizzatori affermano che il 52% dello spazio espositivo è stato prenotato nei primi 45 giorni dall’apertura delle iscrizioni. Una volta finalizzati i contratti preliminari, il tasso di occupazione dovrebbe superare il 70%.

Accanto alla fiera sono previsti programmi dedicati ai Paesi partner, incontri tra delegazioni e sessioni B2B mirate. Queste iniziative hanno l’obiettivo di favorire relazioni commerciali transfrontaliere tra i produttori europei e quelli dell’area eurasiatica.

La manifestazione sarà aperta ogni giorno dalle 10:00 alle 19:00 dal 28 settembre al 2 ottobre 2026, mentre il 3 ottobre l’orario sarà dalle 10:00 alle 18:00.

Dati di contatto

Emirhan Boyacı 
emirhanboyaci@tuyap.com.tr

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