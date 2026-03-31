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Inserita in Cronaca il 31/03/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Geotab e Hyundai collaborano per offrire integrazione telematica nativa, senza hardware aggiuntivi

Geotab

Accesso a GPS ad alta risoluzione, manutenzione proattiva e insight sui veicoli elettrici direttamente tramite il cloud per le flotte Hyundai 

Roma Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, presenta la sua soluzione integrata per i veicoli Hyundai in tutta Europa. Grazie alla telematica integrata di serie nei modelli Hyundai supportati, i dati vengono trasmessi in modo fluido alla piattaforma MyGeotab, senza la necessità di installare alcun hardware aggiuntivo. Questo approccio offre un vantaggio economico significativo, eliminando i costi legati ai dispositivi aftermarket e alla loro installazione.

La collaborazione consente alle flotte di gestire l’intero portfolio di veicoli Hyundai — inclusi quelli con motore a combustione interna (ICE) e i veicoli elettrici (EV) — all’interno di un unico ambiente unificato.
Armonizzando i dati nativi del veicolo con le capacità analitiche avanzate di Geotab, i responsabili di flotte miste ottengono una visione consolidata delle proprie operation, così da prendere decisioni più informate.

Vantaggi chiave per i fleet manager:


  • Manutenzione proattiva e uptime: il monitoraggio dello stato del motore, inclusi pressione dell’olio, temperatura del liquido di raffreddamento e stato specifico del DPF (filtro antiparticolato diesel), aiuta a prevenire guasti costosi.

  • GPS quasi in tempo reale: i veicoli Hyundai più recenti potranno trasmettere il segnale GPS ogni 10 secondi (i modelli più datati invieranno i dati all’accensione/spegnimento del veicolo).

  • Gestione della sicurezza di precisione: i fleet manager possono ora monitorare l’uso delle cinture di sicurezza da parte di conducente e passeggeri, il dispiegamento degli airbag, la distanza dal veicolo davanti tramite ADAS, lo stato del cofano e delle serrature delle portiere, per garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

  • Monitoraggio completo sugli pneumatici: oltre agli avvisi di base, le flotte hanno accesso a rilevazioni specifiche della pressione e a indicatori di stato per ogni singola ruota, migliorando in modo significativo l’efficienza in termini di carburante e sicurezza.

  • Insight avanzati per veicoli elettrici pronti al futuro: per le flotte elettriche, la soluzione monitora lo stato di carica, gli stati di ricarica (AC/DC) e la temperatura delle celle della batteria, rendendo così possibile una pianificazione ottimizzata dei percorsi, basata sui tempi stimati per la ricarica completa.

Questa profonda integrazione consente ai fleet manager di passare da un monitoraggio reattivo a un’ottimizzazione proattiva, sfruttando insight ad alta risoluzione provenienti direttamente dai sensori installati di serie da Hyundai.

“L’ingresso di Hyundai nella nostra rete di partner OEM amplia la gamma di costruttori che gli operatori di flotte europei possono gestire attraverso un’unica piattaforma", ha dichiarato Christoph Ludewig, Vice President of OEM, EMEA di Geotab. "La nostra partnership con Hyundai offre ai clienti un accesso immediato a dati veicolari di alta qualità, dalle metriche di sicurezza di precisione alle informazioni fondamentali sulle batterie. Eliminando le barriere dell’installazione hardware, aiutiamo le flotte a migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza, semplificando al contempo la transizione verso un futuro elettrificato".

"La nostra collaborazione con Geotab offre alle flotte Hyundai un´esperienza di telematica fluida e priva di hardware, che trasforma i servizi di dati e la connettività integrati in valore concreto. Dal GPS aggiornato ogni 10 secondi alla manutenzione predittiva, fino a insight approfonditi sui veicoli elettrici, gli operatori ottengono una visione più chiara, rapida e utile dei loro veicoli — tutto attivato da remoto e pronto per essere scalato", ha aggiunto Marcus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility.

La soluzione integrata di Geotab per Hyundai è disponibile in oltre 40 mercati europei, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Svezia e Irlanda.*

Per maggiori informazioni: https://www.geotab.com/it/telematica-oem/

* Elenco completo dei mercati supportati: Germania, Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Ceuta, Polonia, Repubblica Ceca, Norvegia, Slovacchia, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Svizzera, Liechtenstein, Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia, Irlanda, Grecia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Ungheria, Portogallo, Cipro, Islanda, Malta, Croazia, Isole Canarie, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia, Georgia, Moldavia, Ucraina. 

Per ulteriori informazioni:

Elisa Bortolozzo

Hotwire – Ufficio stampa

GeotabIT@hotwireglobal.com

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