Inserita in Politica il 30/03/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

La Giordania, con il patrocinio reale, ospiterà la Conferenza sugli Investimenti dell’UE 2026

L’iniziativa da 3 miliardi di euro sostenuta dall’UE, con la partecipazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, evidenzia il rafforzamento dei legami economici tra Giordania e Unione Europea in un contesto regionale incerto.

Amman, Giordania – Il Regno Hashemita di Giordania prosegue i preparativi per ospitare la Conferenza Jordan–EU Investment Conference 2026, in programma il 21 aprile 2026 sul Mar Morto, con il sostegno di Sua Maestà Abdullah II of Jordan e con la partecipazione di Sua Eccellenza Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, insieme ad alti funzionari - sia europei, che internazionali - e a investitori.

Nonostante la Conferenza si svolga in un contesto regionale sempre più complesso, la Giordania si conferma un Paese stabile e resiliente dal punto di vista economico, rafforzando il proprio ruolo come destinazione affidabile per gli investimenti, un partner strategico nella regione.

I preparativi puntano a presentare un portafoglio qualificato di opportunità di investimento già cantierabili nei settori chiave, tra cui sicurezza idrica, energia verde, infrastrutture digitali e minerali strategici, in linea con la visione di modernizzazione economica.

La Conferenza traduce il partenariato strategico tra Giordania e UE in opportunità di investimento concrete e finanziabili, sostenute da un piano di intervento europeo da 3 miliardi di euro. Le risorse saranno veicolate tramite strumenti finanziari innovativi, progettati per ridurre il rischio degli investimenti e accelerare l’avvio dei progetti.

L’evento valorizzerà anche il ruolo della Giordania come hub regionale strategico, in grado di connettere le catene di approvvigionamento ai mercati globali, sostenuto da una rete di accordi commerciali che apre l’accesso a oltre 140 mercati internazionali.

Il Ministro degli Investimenti, Dr. Tareq Abu Ghazaleh, ha dichiarato: “La Conferenza è orientata a presentare agli investitori opportunità chiare e concretamente realizzabili, che consentono un coinvolgimento diretto in progetti ad alto valore, all’interno di un contesto economico stabile e competitivo. È pensata per favorire la creazione di partnership e trasformare le opportunità in investimenti concreti”.

Aggiungendo: "La Conferenza si configurerà come una piattaforma orientata ai risultati, con percorsi dedicati ai singoli settori e momenti strutturati di confronto tra operatori, con incontri B2B e G2B. pensati per accelerare i flussi di investimento e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato".

Da parte sua, Sua Eccellenza Pierre-Christophe Chatzizavas, Ambasciatore dell’UE nel Regno Hashemita di Giordania, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare la Conferenza sugli Investimenti UE–Giordania, un evento di alto livello che vedrà la partecipazione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Questo testimonia la solidità e la resilienza del nostro partenariato, soprattutto in un contesto regionale incerto. La Conferenza segna l’avvio di una collaborazione rinnovata e rafforzata, capace di avvicinare ulteriormente le nostre comunità imprenditoriali e di aprire nuove opportunità, favorendo una maggiore presenza degli investimenti europei nella dinamica economia della Giordania”.

Ospitare la Conferenza in questo momento invia un segnale chiaro. La Giordania, sotto la guida di Sua Maestà Abdullah II of Jordan e grazie alla solidità delle sue istituzioni, prosegue con determinazione nel proprio percorso di sviluppo economico. Le sfide si trasformano in opportunità. Passo dopo passo, il Regno rafforza il proprio ruolo di hub regionale per gli investimenti e la crescita sostenibile.

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