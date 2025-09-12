Inserita in Cronaca il 12/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Maxi incendio in Campania, l´Ars premia sei volontari della Protezione civile La Sicilia risponde ancora . Sei volontari della protezione civile, sono stati premiati presso la sala pio la torre , durante l’Assemblea regionale siciliana, per l’impegno dimostrato durante lo spegnimento del maxi incendio che ha colpito il Parco nazionale del Vesuvio .



La cerimonia è stata promossa dal deputato della Lega Vincenzo Figuccia, in collaborazione con la Protezione civile regionale guidata da Salvatore Cocina. «Ringrazio il governo Schifani che si è ancora una volta distinto accogliendo il grido d’aiuto della Campania – ha detto Figuccia –. I nostri valorosi volontari hanno risposto subito».



I riconoscimenti sono andati a Marcello Raffadale, 55 anni, di Ficarazzi; Luciano Maurizio Cinquegrani, 61 anni, di Cefalù; Francesco Lo Verde, 45 anni, di Palermo.

Un particolare riconoscimento è andato anche a Danilo Aiello, 21 anni, di Palermo; Luca Russo, 18 anni, caposquadra, di Palermo; Cristian Teresi, 19 anni, di Palermo, volontari della SPCS ,che nonostante la loro giovane età hanno dimostrato grande coraggio e determinazione



Un premio è stato conferito anche al direttore generale della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina: «Il Parlamento siciliano esprime profonda gratitudine alla Protezione civile per la tempestiva risposta alle emergenze», ha aggiunto Figuccia.



