Inserita in Cronaca il 10/09/2025

“Il Mare Colore dei Libri” entra al Parco Lilibeo, due giorni di incontri, spazi culturali e novità

“Il
La macchina organizzativa de ‘Il Mare Colore dei Libri’ lavora senza sosta.

Dopo mesi di incertezze, la rassegna letteraria torna con la sua quinta edizione, in programma per il 20 e 21 settembre 2025. Il festival, nato per promuovere la lettura e il dialogo culturale nella città di Marsala, si conferma anche quest’anno come un appuntamento gratuito e aperto a tutti, simbolo di resistenza e di fiducia nella cultura condivisa.



Nuova edizione al Parco Archeologico Lilibeo

La nuova edizione de “Il Mare Colore dei Libri” sarà ospitata al Baglio Anselmi, nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Lilibeo, che per la prima volta apre le sue porte alla manifestazione, grazie alla disponibilità della direttrice Anna Occhipinti. Un luogo unico, carico di storia e suggestione, che diventerà teatro di presentazioni di libri, incontri con autori, momenti di confronto e spazi dedicati agli editori indipendenti e alle associazioni culturali del territorio.


«Questa quinta edizione vuole essere un segnale di resistenza, un invito a non arrendersi e a credere nella forza dei libri e della cultura” – dichiarano i direttori artistici Ottavio e Paolo Navarra e Michaela Di Caprio – “Il filo conduttore di quest’anno sarà la metamorfosi, intesa nel suo significato più ampio: trasformazione, rinascita, capacità di cambiare e di adattarsi. Un tema che rispecchia lo spirito stesso del festival, costretto a reinventarsi ma deciso a non spegnere la sua voce».


Si lavora su un programma ricco di iniziative

Pur essendo una piccola edizione, il programma riserverà molte sorprese. Interessante come sempre il ‘Villaggio degli editori’, con case editrici indipendenti siciliane e nazionali; l’Agorà delle associazioni, uno spazio nato come luogo di confronto e contatto con la città; una speciale area relax, dove sarà possibile leggere un libro sorseggiando un tè o una tisana; l’immancabile area Kids, dedicata ai più piccoli, con decine di attività e laboratori coordinati da Matilde Treno in collaborazione con Stefania Parrinello. Sarà possibile fare passeggiate guidate al Parco grazie alla collaborazione con Archeofficina e visitare gratuitamente e solo nelle giornate del Festival, il Museo Archeologico del Baglio Anselmi.


Gli ‘speciali’ de ‘Il Mare Colore dei Libri’

Ricco il calendario di incontri con gli autori, con tante novità che verranno svelate nei prossimi giorni. Tra i focus già confermati: due testi dedicati al delicato tema delle migrazioni, e, nella giornata di domenica 21 settembre – in coincidenza con la Giornata Internazionale della Pace – un approfondimento speciale su Gaza e sui conflitti in corso. In programma anche un omaggio degli studenti del Liceo Pascasino-Giovanni XXIII dedicato a Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita.


Ultimi commenti inseriti
Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all'interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

