    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Cronaca il 10/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Eurasia Packaging Istanbul Fair celebra i suoi 30 anni e continua a unire l’industria globale del packaging

Eurasia

Istanbul – La 30ª edizione della Eurasia Packaging Istanbul Fair riunirà ancora una volta leader, pionieri e le più recenti tecnologie del mondo del packaging sotto lo stesso tetto, dal 22 al 25 ottobre 2025, presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul.

Riconosciuta come la più grande e completa fiera dell’industria del packaging in un’ampia area geografica, dall’Europa all’Asia, dal Medio Oriente all’Africa, la Eurasia Packaging Istanbul continua a rappresentare la piattaforma ideale per marchi globali e locali che vogliono creare nuove partnership commerciali e opportunità di business.

La sostenibilità incontra la tecnologia alla Eurasia Packaging Istanbul

Organizzata in collaborazione con RX Tüyap e l’Associazione Turca dei Produttori di Packaging (ASD), la fiera mette in mostra l’intero panorama dell’industria del packaging: dalle macchine per l’imballaggio e le tecnologie di trasformazione alimentare e delle bevande, ai sistemi di stampa, all’automazione, agli imballaggi riciclabili e ai materiali ecosostenibili.

Anche quest’anno, la fiera si confermerà una vetrina dinamica di soluzioni d’avanguardia per il packaging, pensate per settori chiave come alimentare, bevande, cosmetica, farmaceutica, igiene e logistica.

Oltre 1.200 espositori, quasi 80.000 visitatori: un punto d’incontro che cambia le regole del gioco

Presentandosi come piattaforma per lo sviluppo del business, la pianificazione degli investimenti e la visione strategica del settore, la fiera riunirà oltre 1.200 aziende e rappresentanti, sia locali che internazionali, che presenteranno le loro soluzioni innovative a quasi 80.000 professionisti provenienti da tutto il mondo nel corso di quattro giorni.

Con la crescente domanda in ambiti come sostenibilità, trasformazione digitale e sicurezza alimentare, l’industria del packaging rimane uno dei settori più dinamici della Turchia, trainato dalle esportazioni. L’espansione dell’e-commerce e la maggiore consapevolezza ambientale stanno spingendo innovazione e investimenti in tutto il comparto.
La Eurasia Packaging Istanbul Fair è pronta ad accogliere tutti gli stakeholder che vogliono plasmare il futuro già oggi, con soluzioni capaci di rispondere a questi cambiamenti strategici.

Vivi il futuro del packaging alla Eurasia Packaging Istanbul 2025

In programma dal 22 al 25 ottobre 2025 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul, la fiera celebra il suo 30º anniversario come principale evento dell’industria del packaging nella regione. Per quattro giorni, i professionisti del settore avranno l’opportunità di scoprire le tecnologie più recenti, esplorare innovazioni sostenibili e creare nuove connessioni di valore in grado di spingere il settore verso il futuro.

Maggiori informazioni su packagingfair.com.

Contatti:
Burcu Buse Arseven
burcu.arseven@unite.com.tr

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

“Il Mare Colore dei Libri” entra al Parco Lilibeo, due giorni di incontri, spazi culturali e novità
La macchina organizzativa de ‘Il Mare Colore dei Libri’ lavora senza sosta. Dopo mesi di incertezze, la rassegna letteraria torna con la sua quinta ...
Leggi tutto
Presentazione del libro “Equilibrio Perfetto” Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia
Raffadali (AG) – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 19:00, presso Discesa Serroy, si terrà la presentazione del libro “Equ...
Leggi tutto
Artista cieco da un occhio trasforma BLINK Tattoo Studio in una meta europea del “Tattourism”
Fondato dall’artista Christos Tsintsaris, che ha perso la vista da un occhio, BLINK registra dal 2023 una crescita raddoppiata, con il 25...
Leggi tutto
Il Liceo Pascasino vince il concorso Nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne" e viene premiato a Venezia.
Il Liceo Pascasino di Marsala vince il concorso Nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne", promosso da...
Leggi tutto
ANAS FORMA PIEMONTE AVVIA CORSI DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DI ITALIANO CE.Co.L. — LEZIONI ONLINE PER TUTTI I LIVELLI
ANAS Forma Piemonte annuncia l’apertura delle iscrizioni ai corsi di preparazione per l’esame di Certificazione di Competenza Linguistica CE.Co.L., ri...
Leggi tutto
Dove il cinema incontra la città: Marsala riscopre i suoi spazi con Piazza Ranne
Tornare a vivere i luoghi dimenticati del centro storico attraverso il linguaggio universale del cinema. È questo lo spirito che anima la seconda ediz...
Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web