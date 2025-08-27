Inserita in Tempo libero il 27/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Al via a Paceco la rassegna "A Macaràro": quattro serate di teatro sotto le stelle Giovedì 28 agosto alle ore 21.30, presso la Villa comunale di Paceco, prende il via la terza edizione di “A Macaràro”, rassegna artistico-culturale dedicata alle eccellenze del territorio siciliano, promossa con il patrocinio del Comune, diretta da Giovanna Scarcella.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la manifestazione torna quest´anno con una formula rinnovata, articolata in due momenti: la prima parte, in programma dal 28 al 31 agosto, sarà dedicata al teatro; la seconda parte, a settembre, sarà invece dedicata alla letteratura, con incontri con scrittori e rappresentanti delle istituzioni.



Per quattro sere consecutive, la Villa comunale si trasformerà in un teatro sotto le stelle, accogliendo spettacoli scritti, diretti e interpretati da artisti siciliani.



Il Programma



28 agosto

"Due passi sono"

di e con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi



29 agosto

"Ràriche"

di e con Manfredi e Antonio Messana



30 agosto

"Aranci di ´nterra"

di Giacomo Bonagiuso, con Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella



31 agosto

"Mater"

di Giuseppe Tarantino, con Ilenia Di Simone e Ylenia Modica



Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 con ingresso libero.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Associazione Mirandolina, Teatro Libero A.C. e Kepos Performing Theater.



