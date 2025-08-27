|
|
|
Inserita in Tempo libero il 27/08/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
Al via a Paceco la rassegna "A Macaràro": quattro serate di teatro sotto le stelle
Giovedì 28 agosto alle ore 21.30, presso la Villa comunale di Paceco, prende il via la terza edizione di “A Macaràro”, rassegna artistico-culturale dedicata alle eccellenze del territorio siciliano, promossa con il patrocinio del Comune, diretta da Giovanna Scarcella.
Dopo il successo delle edizioni precedenti, la manifestazione torna quest´anno con una formula rinnovata, articolata in due momenti: la prima parte, in programma dal 28 al 31 agosto, sarà dedicata al teatro; la seconda parte, a settembre, sarà invece dedicata alla letteratura, con incontri con scrittori e rappresentanti delle istituzioni.
Per quattro sere consecutive, la Villa comunale si trasformerà in un teatro sotto le stelle, accogliendo spettacoli scritti, diretti e interpretati da artisti siciliani.
Il Programma
28 agosto
"Due passi sono"
di e con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi
29 agosto
"Ràriche"
di e con Manfredi e Antonio Messana
30 agosto
"Aranci di ´nterra"
di Giacomo Bonagiuso, con Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella
31 agosto
"Mater"
di Giuseppe Tarantino, con Ilenia Di Simone e Ylenia Modica
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 con ingresso libero.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Associazione Mirandolina, Teatro Libero A.C. e Kepos Performing Theater.
|
AJet accelera l’espansione europea
Dopo una grande trasformazione del brand sotto l’ombrello di Turkish Airlines, AJet raggiunge 34 Paesi e 99 destinazioni, lanciando tariffe p...
Leggi tutto
|
|
Pantelleria com’era: il 28 agosto l’Unipant presenta una conferenza per scoprire le ragioni storiche e sociali che hanno reso l’isola quella che è oggi
Com’era Pantelleria nel XVIII e XIX secolo e poi dopo? Che significa che Pantelleria basava la sua organizzazione sociale su classe, onore e burocrazi...
Leggi tutto
|
|
Grande successo per l’VIII edizione del Premio Nazionale Letterario “Alfredo Filippone”
Si è svolta ieri sera, in Piazza Margherita ad Ardore, la cerimonia conclusiva dell’VIII edizione del Premio Nazionale Letterario “Alfredo Fili...
Leggi tutto
|
|
GUSTO E IDENTITÀ: IL MEDITERRANEO IN TRE SERATE DEDICATE AL COUS COUS
Gusto e identità sono legati da un rapporto biunivoco, fatto di esperienze, ricordi e appartenenze, sia individuali che collettive. È questa l...
Leggi tutto
|
|
Rivestire il pavimento di un terrazzo scoperto: tutti i fattori da tenere a mente
mente indicato in giardino, a bordo piscina o nelle aree pedonali. Anche il balcone, che spesso necessita di una pavimentazione resistente e sicura pe...
Leggi tutto
|
|
In auto a Trapani: cosa vedere in un itinerario di 3 giorni
Organizzare un viaggio di tre giorni nella Sicilia occidentale diventa molto più semplice con un’auto a disposizione. Le dist...
Leggi tutto
|
|
|
|
|