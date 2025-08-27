Inserita in Cronaca il 27/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Grande successo per l’VIII edizione del Premio Nazionale Letterario “Alfredo Filippone” Si è svolta ieri sera, in Piazza Margherita ad Ardore, la cerimonia conclusiva dell’VIII edizione del Premio Nazionale Letterario “Alfredo Filippone”, organizzato da ANAS – Rete Nazionale Azione Sociale con il patrocinio della Regione Calabria.

Quest’anno il concorso ha visto 30 finalisti minorenni provenienti da Puglia, Lombardia, Calabria e Toscana, segno della crescente diffusione e prestigio dell’iniziativa.

Per la prima volta sono stati premiati:

* un alunno di scuola primaria (quinta elementare),

* la più giovane ragazza della scuola secondaria di primo grado,

* una studentessa che ha conseguito la licenza media.

La serata, seguita con grande partecipazione da famiglie, studenti e docenti, ha confermato il valore del Premio “Alfredo Filippone” come punto di riferimento culturale per la Locride e occasione di crescita per le nuove generazioni.

ANAS Calabria ha ringraziato con sincera gratitudine tutte le scuole, i ragazzi e le famiglie che continuano a credere in questo progetto, capace di coniugare talento, emozione e comunità.

