Inserita in Cronaca il 27/08/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
Grande successo per l’VIII edizione del Premio Nazionale Letterario “Alfredo Filippone”
Si è svolta ieri sera, in Piazza Margherita ad Ardore, la cerimonia conclusiva dell’VIII edizione del Premio Nazionale Letterario “Alfredo Filippone”, organizzato da ANAS – Rete Nazionale Azione Sociale con il patrocinio della Regione Calabria.
Quest’anno il concorso ha visto 30 finalisti minorenni provenienti da Puglia, Lombardia, Calabria e Toscana, segno della crescente diffusione e prestigio dell’iniziativa.
Per la prima volta sono stati premiati:
* un alunno di scuola primaria (quinta elementare),
* la più giovane ragazza della scuola secondaria di primo grado,
* una studentessa che ha conseguito la licenza media.
La serata, seguita con grande partecipazione da famiglie, studenti e docenti, ha confermato il valore del Premio “Alfredo Filippone” come punto di riferimento culturale per la Locride e occasione di crescita per le nuove generazioni.
ANAS Calabria ha ringraziato con sincera gratitudine tutte le scuole, i ragazzi e le famiglie che continuano a credere in questo progetto, capace di coniugare talento, emozione e comunità.
