Inserita in Cronaca il 26/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Rivestire il pavimento di un terrazzo scoperto: tutti i fattori da tenere a mente

Superficie antiscivolo

Parlando di ambienti outdoor, è fondamentale considerare l’effetto dell’acqua che può renderli scivolosi. Per questo è consigliabile optare per piastrelle con proprietà antiscivolo, adatte sia in condizioni asciutte che bagnate. È bene sapere che esistono diversi livelli di attrito: per un balcone, ad esempio, la scelta ottimale è un grado intermedio, che assicuri sicurezza senza arrivare all’eccessiva rugosità, che invece è tipica per le superfici delle piscine.

Resistenza ai detergenti per la pulizia

Il balcone richiede una pulizia accurata, essendo spesso a ridosso delle zone abitate della casa. Molti modelli di gres porcellanato sono studiati per resistere ai comuni prodotti chimici utilizzati nelle operazioni di igienizzazione. Nonostante ciò, si raccomanda sempre l’uso detergenti non troppo aggressivi, così da preservare al meglio la pavimentazione ed evitare effetti indesiderati.

Proprietà antibatteriche

Alcune varianti di gres porcellanato vengono trattate con tecnologie agli ioni d’argento che riducono la proliferazione di batteri sulla superficie. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile nelle aree esterne che non vengono pulite con regolarità, offrendo un ulteriore livello di protezione e igiene.

Soluzioni moderne per il pavimento del terrazzo scoperto

Per balconi e terrazzi, il gres porcellanato offre soluzioni che richiamano materiali come legno, pietra e cemento, riproducendone con realismo le sfumature e le texture. Questi effetti decorativi consentono di adattarsi a diversi gusti e stili, trasformando lo spazio esterno nell’ambiente che meglio rispecchia la propria personalità. Ecco alcune idee:



s tile moderno : caratterizzato da linee pulite e un minimalismo tipico della pietra, ideale per chi predilige un design contemporaneo e raffinato;



s tile rustico : effetto legno con tonalità calde e finiture naturali, perfetto per creare un’atmosfera accogliente e familiare;



stile industriale: ispirato al cemento e alle suggestioni urbane, dona al terrazzo un look essenziale ma di grande impatto.

Idee creative per ampliare i balconi più piccoli

Anche gli ambienti esterni più ridotti possono diventare angoli accoglienti e confortevoli, se progettati con attenzione. La pavimentazione gioca un ruolo cruciale in questo caso, perché contribuisce ad esaltare e ottimizzare ogni centimetro disponibile nell’area. Per dare maggiore luminosità e senso di ampiezza, le piastrelle con tonalità chiare sono la scelta migliore, in quanto riflettono la luce naturale e rendono l’ambiente più arioso. Un esempio sono le mattonelle effetto legno nei formati più piccoli, in grado di donare calore e naturalezza anche a balconi contenuti. Chi invece predilige uno stile moderno può orientarsi verso l’effetto cemento del gres porcellanato, caratterizzato da linee essenziali e sfumature neutre, perfette per un outdoor ricco di personalità.