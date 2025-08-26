Inserita in Cronaca il 26/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

In auto a Trapani: cosa vedere in un itinerario di 3 giorni

Organizzare un viaggio di tre giorni nella Sicilia occidentale diventa molto più semplice con un’auto a disposizione. Le distanze tra i principali punti di interesse sono contenute, ma spesso non coperte da trasporti pubblici efficienti. Per questo motivo, usare il proprio veicolo consente di visitare luoghi altrimenti difficili da raggiungere: dalle saline di Marsala alle rovine di Segesta, fino ai sentieri della Riserva dello Zingaro. Ogni tappa può essere modulata con maggiore libertà, senza dipendere da orari fissi o coincidenze. Scegliere Trapani come punto di partenza permette di muoversi in modo strategico e di rientrare la sera in una città viva e ben servita. In pochi giorni è possibile costruire un percorso vario e completo, con un’alternanza di natura, cultura e buona cucina.

Attenzione alla manutenzione prima di partire

Affrontare un itinerario su strada richiede una preparazione adeguata, soprattutto quando si viaggia in zone calde e con percorsi misti come quelli della provincia di Trapani. Le alte temperature primaverili e estive mettono sotto stress l’intero sistema dell’auto, a partire dagli pneumatici. Prima di partire, è essenziale verificare la pressione, lo stato del battistrada e l’omologazione stagionale delle gomme.

Gli pneumatici estivi, ad esempio, garantiscono una migliore aderenza e frenata su asfalto asciutto, condizioni predominanti in Sicilia per buona parte dell'anno. Trascurare le gomme può incidere non solo sul consumo di carburante ma anche sulla sicurezza durante lunghi tragitti o su strade costiere meno lineari.

Oltre agli pneumatici, vanno controllati i livelli dei liquidi (olio, freni, raffreddamento), il funzionamento dell’aria condizionata e lo stato della batteria, spesso sottovalutata nei viaggi brevi ma soggetta a picchi d’uso nei mesi più caldi.

Giorno 1 – Centro storico, saline e un assaggio di Marsala

Il primo giorno in zona può iniziare con una passeggiata nel centro storico di Trapani, dove le architetture barocche convivono con l’impronta urbana lasciata dai secoli di dominazioni. Dal lungomare che conduce alla Torre di Ligny, punto panoramico affacciato sulle Egadi, fino a Corso Vittorio Emanuele, ogni angolo racconta un pezzo di storia. A pochi chilometri, le Saline di Nubia offrono uno scenario sospeso tra natura e lavoro umano, con vasche geometriche e cumuli di sale che cambiano colore a seconda della luce.

La visita può proseguire in direzione Marsala, ideale per chiudere la giornata tra cantine storiche e locali tipici. Anche in caso di tempo incerto, il fascino della città rimane intatto, soprattutto durante un aperitivo con i vini del territorio.

Giorno 2 – Tra Segesta ed Erice: archeologia, colline e sapori locali

Il secondo giorno permette di alternare cultura, paesaggi rurali e scorci panoramici. La mattina può iniziare con la visita al Parco Archeologico di Segesta, dove il tempio dorico e il teatro greco offrono una delle immagini più iconiche della Sicilia interna. Il sito, ben conservato e facilmente accessibile, rappresenta una delle tappe culturali più rilevanti dell’area. Proseguendo verso l’entroterra, vale la pena attraversare la campagna che circonda Salemi e Fulgatore: strade immerse tra ulivi e campi coltivati conducono a piccoli ristoranti dove la cucina siciliana si esprime nella sua forma più genuina. Per concludere la giornata, il percorso per Erice regala un cambio di atmosfera e di altitudine.

Giorno 3 – Riserva dello Zingaro, Scopello e un bagno nelle terme naturali

La terza giornata può essere dedicata a un’immersione nella natura, partendo dalla Riserva dello Zingaro, uno dei tratti costieri più spettacolari della Sicilia occidentale. I sentieri che si snodano lungo la costa permettono di raggiungere piccole calette dal mare cristallino, ideali per una pausa lontana dal caos. Anche con poco tempo a disposizione, l’ingresso da Castellammare del Golfo consente di accedere facilmente alle prime baie. Dopo la camminata, una tappa a Scopello consente di scoprire il borgo e assaggiare le specialità locali nei forni storici. Nel pomeriggio, il relax continua con una sosta alle terme naturali nei pressi di Ponte Bagni, poco distanti da Castellammare: vasche di acqua sulfurea calda immerse nel verde, accessibili liberamente.