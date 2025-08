Inserita in Cronaca il 05/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Partinico in festa: musica, fede e tradizione per celebrare Maria Santissima del Ponte PARTINICO – Si rinnova anche quest’anno, dal 1° all’8 agosto, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della tradizione partinicese: la Festa di Maria Santissima del Ponte. Un’intera settimana di celebrazioni religiose, eventi popolari e spettacoli animerà la città, attirando migliaia di fedeli e visitatori provenienti da tutta la Sicilia.



Le origini della festa affondano nel culto medievale della Madonna, nato presso il Monastero di Santa Maria di Altofonte e successivamente diffusosi nel santuario del Ponte a Partinico. Oggi, la celebrazione è tra le più importanti della zona e si distingue per la forte componente spirituale, fatta di processioni, messe solenni, pellegrinaggi e suggestivi momenti di devozione popolare. Ma non solo: le vie del centro storico si trasformano in un vivace palcoscenico a cielo aperto con eventi folkloristici, concerti e spettacoli serali, che coinvolgono l’intera comunità.



Musica protagonista in Piazza Duomo: arrivano i Coraline



Questa sera, martedì 5 agosto, riflettori puntati su Piazza Duomo, dove a partire dalle 21:30 è atteso uno degli eventi clou della settimana: il concerto dei Coraline, la tribute band dedicata ai Måneskin, fenomeno musicale italiano di fama internazionale. La band proporrà un energico viaggio tra i più grandi successi del gruppo romano, da Zitti e Buoni a Beggin’, passando per Torna a casa e Coraline, il brano da cui la tribute band prende il nome.



L’iniziativa è promossa dal Comune di Partinico, in collaborazione con A.N.A.S. Nazionale e pro loco