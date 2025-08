Inserita in Cronaca il 05/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA UGUALMENTE DIVERSI ARRIVA A LOCRI: UNA PROIEZIONE CHE CAMBIA IL PUNTO DI VISTA Giovedì 21 agosto, ore 21 – Cinema Vittoria Sala Rossa, Locri (RC)

Dopo le proiezioni al Multisala Lumiere di Reggio Calabria e al Cinema Nuovo di Siderno, il documentario "Ugualmente Diversi" approda a Locri, al Cinema Vittoria – Sala Rossa, per una serata speciale di cinema e confronto.

L´evento, realizzato con il supporto di APS Regionale ANAS Calabria e AUSER “Noi ci siamo” Bovalino, vedrà la presenza in sala della regista Federika Ponnetti, che coinvolgerà il pubblico in un dibattito dopo la proiezione.

UN FILM CHE RACCONTA LA DIVERSITÀ COME UNICITÀ

"Ugualmente Diversi" è un documentario sorprendente e commovente che racconta le vite di Lorenzo, Andrea e Gabriele, tre ragazzi con autismo che lavorano come camerieri nella pizzeria PizzAut di Monza, gestita interamente da giovani con disturbo dello spettro autistico. Ognuno con la sua storia: Gabri studia Storia all’università, Lori sogna un contratto a tempo indeterminato, Andrea coltiva la passione per il violino.

Il film intreccia le loro esperienze con quelle di una classe dell’ultimo anno del liceo scientifico Sacro Cuore di Modena, impegnata in un percorso formativo sull’inclusione. Durante una visita a PizzAut, gli studenti si trovano a imparare dai protagonisti non solo il mestiere di cameriere, ma anche una lezione profonda sul valore della diversità.

Tra momenti di allegria, riflessione e quotidianità, la narrazione porta lo spettatore a ribaltare il punto di vista: forse è il momento di smettere di parlare di “diversità” e iniziare a parlare di unicità.

ACCESSIBILITÀ PER TUTTI, permettendo a tutti di vivere appieno la visione.



L’esperienza cinematografica è accessibile a persone sorde e cieche: il film è sottotitolato e dispone di audiodescrizioni tramite l´app MovieReading