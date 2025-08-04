Inserita in Cronaca il 04/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

La Giordania ospita la “Marathon Des Sables” anche nel 2025, per il quinto anno consecutivo

Sport, cultura e ospitalità si fondono in un evento globale che trasforma ancora una volta la Giordania in un palcoscenico internazionale di resistenza, avventura e condivisione.

Amman - In un annuncio di grande rilievo per il settore turistico giordano, la Ministra del Turismo e delle Antichità, Lina Annab, e la CEO della Global Marathon Des Sables (MDS), Cyrilie Gauthier, hanno tenuto una conferenza stampa ad Amman per lanciare ufficialmente la quinta edizione internazionale della Marathon Des Sables, in programma nel deserto del Wadi Rum dal 1° all’8 novembre 2025.

L’ultra-maratona nel deserto, organizzata dall’Ente del Turismo della Giordania (JTB) e da Experience Jordan Adventures, è una delle gare di resistenza più dure al mondo, capace di riunire circa 650 runner provenienti da tutta l’Unione Europea e oltre.

La crescita di questo evento globale in Giordania è la prova concreta della perfetta cornice offerta dal Paese, e l’edizione di quest’anno si preannuncia come la più grande di sempre.

La Marathon Des Sables in Giordania per il quinto anno consecutivo

La ministra Annab ha dichiarato: “Ospitare la Marathon Des Sables in Giordania per il quinto anno consecutivo consolida con forza la posizione del nostro Paese come meta d’eccellenza per il turismo d’avventura. Negli ultimi dieci anni, la Giordania ha compiuto passi importanti per modellare un’offerta turistica orientata all’esplorazione attiva, investendo in sentieri, infrastrutture ed esperienze autentiche capaci di mettere in contatto i visitatori con la nostra natura, cultura e patrimonio.

Dal celebre Jordan Trail — un percorso che si snoda per oltre 650 chilometri attraversando paesaggi e comunità differenti — a questa corsa iconica ambientata nello scenario maestoso del Wadi Rum, la Giordania continua a mettere in luce la ricchezza e la varietà delle sue proposte all’aria aperta”.

La ministra Annab ha concluso esprimendo la sua “gratitudine agli organizzatori della Marathon Des Sables e a tutti gli straordinari runner che ci raggiungeranno da ogni parte del mondo. Non vediamo l’ora di accoglierli questo novembre e auguriamo a ciascun partecipante il meglio per questa straordinaria avventura”.

La Giordania come polo mondiale degli eventi endurance

La CEO della MDS ha dichiarato: “La MDS Jordan è diventata il fiore all’occhiello del nostro circuito internazionale. I suoi paesaggi mozzafiato, l’ospitalità senza pari e il legame emotivo che riesce a creare con runner provenienti da tutto il mondo hanno fissato un nuovo standard per ciò che una gara d’avventura può rappresentare.

Ma questo è solo l’inizio. Crediamo che questa sia la nazione giusta per crescere, innovare e costruire una visione di lungo periodo, in cui sport, cultura e turismo si incontrano in una sinergia unica.

La Giordania ha tutte le carte in regola per diventare un polo mondiale dei nostri eventi di endurance, e siamo orgogliosi di far parte di questo percorso”.

La Giordania si posiziona come una destinazione d’eccellenza per il turismo d’avventura

Il Direttore Generale dell’Ente del Turismo della Giordania, Dr. Abdelrazzak Arabiyat, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi, come Jordan Tourism Board, di sostenere eventi di livello internazionale come la Marathon Des Sables. Questa manifestazione non solo mette in risalto gli straordinari paesaggi della Giordania, ma riflette anche il nostro impegno costante nel posizionare il Regno come una destinazione d’eccellenza per il turismo d’avventura. Attraverso eventi come questo, accogliamo viaggiatori responsabili, desiderosi di entrare in contatto autentico con la natura, la cultura e la storia.

Manifestazioni di questo tipo permettono ai visitatori di scoprire lo spirito più vero della Giordania e quella ricchezza profonda che rende il nostro Paese davvero unico”.

Experience Jordan Adventures è orgogliosa di continuare a ospitare questa corsa iconica

Il CEO di Experience Jordan Adventures, Ayman Abd-AlKareem, ha commentato:

“In qualità di partner locale ufficiale, Experience Jordan Adventures è orgogliosa di continuare a ospitare questa corsa iconica, che riunisce centinaia di runner internazionali in una celebrazione di resistenza, connessione e scoperta”.

Ha sottolineato l’impegno del team verso la sostenibilità e la collaborazione con la comunità locale nel Wadi Rum, esprimendo gratitudine per il costante supporto del Ministero del Turismo, dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba (ASEZA) e dell’Ente del Turismo della Giordania nel rafforzare il posizionamento del Paese come destinazione di punta per il turismo d’avventura.

Più che una semplice gara, la Marathon Des Sables rappresenta un’esperienza trasformativa

In qualità di Paese ospitante della Marathon Des Sables, la Giordania segna un traguardo importante nel suo percorso verso il riconoscimento come destinazione d’eccellenza per il turismo sportivo e d’avventura a livello internazionale.

Più che una semplice gara, l’evento rappresenta un’esperienza trasformativa, che unisce resistenza, cultura ed esplorazione sullo sfondo mozzafiato dei paesaggi desertici del Wadi Rum.

Con l’interesse globale per i viaggi d’avventura in costante crescita, la MDS Jordan posiziona il Paese in prima linea in questo settore emergente, attirando visitatori internazionali di alto profilo e sostenendo la strategia nazionale per il turismo, mettendo in luce — su scala mondiale — la bellezza naturale, il patrimonio e l’ospitalità della Giordania.