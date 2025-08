Inserita in Tempo libero il 29/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA GRANDE SUCCESSO PER GREEN VALLEY POP FEST 2025 Grande successo per l’edizione 2025 di GREEN VALLEY POP FEST, che si è tenuto domenica 27 luglio a Trapani. Ad animare la Trapani Shark Arena, oltre 10 ore di musica in cui si sono esibiti, tra gli altri, Elodie, Lazza, Shiva e Fabio Rovazzi. Alle loro performance si sono aggiunte quelle di Antonia, Le-One, Enula, Carmen, Agèlo, FT Kings, Shaka Munì, simonterizzo, Dodo-J e tanti altri come i giovani artisti emergenti vincitori del Green Contest.







Anche quest’anno il GREEN VALLEY POP FEST si è rivelato un potente motore per le realtà locali, contribuendo all’indotto e alla ricaduta sul territorio, dando ulteriore linfa al turismo sul territorio di Trapani con un’importante ricaduta economica. Registrata una grande affluenza di pubblico proveniente da tutta Italia.







Antonio Di Marca dell’organizzazione dichiara: “Trapani ci ha regalato emozioni, calore e accoglienza anche quest’anno. La gioia più grande è stata vedere nuovamente il pubblico divertirti, cantare e ballare sottopalco al ritmo di una musica che ha tenuto compagnia fino a tarda notte. È una soddisfazione che ha ripagato tutto il lavoro fatto per rendere questa edizione indimenticabile.”







L’edizione 2025 ha visto rinnovata la speciale collaborazione con Plastic Free, con cui il GREEN VALLEY POP FEST ha intrapreso, pochi giorni prima della partenza, un’iniziativa concreta a tutela dell’ambiente, organizzando una raccolta di mozziconi di sigaretta all’interno e nei dintorni dell’area del Festival. Un gesto collettivo di responsabilità con cui gli organizzatori hanno coinvolto attivamente il proprio pubblico.







Radio 105 è stata radio ufficiale di GREEN VALLEY POP FEST. A presentare la serata sono stati Daniele Battaglia e Camilla Ghini.