Inserita in Cronaca il 29/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Homynest, la soluzione innovativa per la messa a valore di un immobile Perché perdere tempo nel tentativo di affittare un immobile, quando esiste una soluzione pratica, affidabile, veloce, che garantisce il patrimonio del proprietario e, a volte, lo migliora? Per tutti i proprietari che non sono intenzionati a vendere, il dubbio di fare la scelta giusta nell’individuazione di un inquilino può ritardare la "messa a valore" dell´immobile e generare angoscia e dilemmi. Tutto questo non accade quando si affitta a Homynest , la società rodigina che si è già dimostrata un inquilino impeccabile per oltre 30 proprietari di case di pregio in Italia. Homynest è specializzata nella gestione “chiavi in mano” di affitti brevi e case vacanza. Si propone come l´inquilino perfetto per chi possiede una casa inutilizzata e desidera affittarla senza pensieri. Perché affittare a Homynest? Lo spiegano i soci della società nata per offrire servizi di foresteria ad aziende che ricercano, per i propri collaboratori, soluzioni diverse dall´ospitalità alberghiera. "Abbiamo cominciato a individuare immobili in affitto nelle principali città italiane per i nostri clienti e ci siamo attrezzati con servizi a 360 gradi che prevedono la preparazione dei locali, l´arredamento, un servizio di pulizia, le manutenzioni" dichiarano Roman, Mattia e Filippo, soci fondatori di Homynest. "Il servizio offerto alle aziende è stato da subito molto apprezzato, abbiamo quindi valutato che ogni immobile presenta dei momenti di mancato uso ed abbiamo "aperto" il nostro modello di business al mondo degli affitti brevi, per privati, corredati però da tutti i servizi che già offriamo alle aziende". Il servizio piace ai clienti e l´idea di essere "coccolati" in uno degli appartamenti gestiti da Homynest spinge la società a ricercarne sempre di nuovi. "Affittare ad Homynest conviene davvero in quanto la società non è un’intermediaria. Homynest è semplicemente il nuovo inquilino dell´immobile, serio e professionale. Con Homynest l´immobile è in mani sicure, valorizzato e sempre al massimo delle sue potenzialità. Offriamo un contratto diretto e garantito: firmiamo noi come inquilini, senza agenzie o terzi" ribadiscono i fondatori di Homynest. Pagamenti sempre puntuali, zero morosità, zero rincorsi, cura dell’immobile impeccabile con pulizie, manutenzione, attenzioni quotidiane e tutte le garanzie ed assicurazioni a tutela di ogni aspetto dell’immobile sono i punti di forza che fanno dormire sonni tranquilli ai proprietari. Homynest è la soluzione innovativa per la messa a valore di un immobile È possibile contattare Homynest senza impegno attraverso uno di questi canali: Sito internet https://homynest.it



Mail: info@homynest.it



Instagram https://www.instagram.com/homynest.it/



LinkedIn https://www.linkedin.com/company/homynest-srl/



Telefonicamente o con messaggio WhatsApp al numero: +39 329 618 7944