Inserita in Cultura il 18/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani in visita al Liceo Pascasino di Marsala L’11 luglio si è tenuta presso i locali del Liceo Pascasino di Marsala la Cerimonia del “GIORNO DEL DIPLOMA “ per gli studenti e le studentesse che hanno concluso il proprio percorso di studi al Liceo Pascasino di Marsala.

Presente all’iniziativa il Provveditore agli Studi della provincia di Trapani, dott. Davide Nugnes, oltre alla Dirigente scolastica prof.ssa Annamaria Angileri, i docenti e gli studenti con le loro famiglie.



Per l’occasione sono, inoltre, stati presentati alcuni laboratori del “Piano estate” di recupero delle competenze di italiano e matematica e, successivamente, il laboratorio di canoa presso il circolo velico.



Il Dott. Nugnes ha espresso apprezzamento per l’importante lavoro messo in campo dalla scuola nella direzione dell’innovazione di contenuti, ambienti di apprendimento e strumentazioni tecnologiche e ha altresì invitato gli studenti che hanno concluso il loro percorso di studi ad impegnarsi con determinazione per realizzare le proprie aspirazioni.



A fronte di 156 ragazzi che hanno conseguito la maturità al Liceo Pascasino, ben 20 hanno raggiunto il massimo dei voti, alcuni anche con la lode.