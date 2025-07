Inserita in Cronaca il 18/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Formazione In materia di Primo Soccorso BLSD: siglata l’intesa tra il Centro Soccorso Emergency di Trapani e la Capitaneria di Porto di Trapani. Prende il via un’importante attività di collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Trapani e il Centro Soccorso “Emergency”, che segna l’avvio ufficiale di un programma formativo volto ad addestrare il personale militare nelle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLSD) in contesti sanitari e luoghi ristretti.

Il formatore ufficiale Tony Alestra, figura accreditata nel campo del soccorso sanitario e dell’emergenza e presso le forze di Polizia Locali, e gli Enti Militari, già impegnato in analoghe attività di addestramento.



La comune esigenza di aggiornare l’addestramento nelle tecniche di primo soccorso nasce parallelamente all’avvio dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” che vede impegnati uomini e donne del Corpo delle Capitanerie di Porto nel controllo del territorio e in materia di sicurezza balneare, e nel settore delle attività ludico diportistiche particolarmente incrementate nel periodo di maggiore attrattiva turistica delle coste Trapanesi.

Il protocollo prevede addestramenti pratici e retraining periodici a garanzia del costante aggiornamento in conformità con le linee guida internazionali in materia di soccorso. La collaborazione appena avviata consolida un modello di collaborazione tra enti civili e militari finalizzato alla tutela della vita umana in mare.



Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani coglie l’occasione per estendere l’invito a tutti gli operatori del settore balneare ad attenersi scrupolosamente ai dispositivi in vigore che rendono obbligatori i D.A.E. presso le strutture balneari, rinnovando e promuovendo la cultura della prevenzione.